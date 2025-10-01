Cuộc sống hiện tại của 'mỹ nhân đẹp nhất châu Á' Vương Tổ Hiền

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày Vương Tổ Hiền rời xa quê hương, hiện tại cô sinh sống ở Canada, tránh xa thị phi showbiz và tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Mới đây, loạt hình ảnh Vương Tổ Hiền xuất hiện tại cơ sở trị liệu do cô làm chủ đã thu hút sự chú ý. Trong trang phục giản dị và thần thái điềm đạm, mỹ nữ vang bóng một thời của Hồng Kông khiến nhiều người cảm nhận rõ sự an yên sau những sóng gió tình trường.

Hình ảnh hiếm hoi hiện tại của Vương Tổ Hiền tại Canada, toát lên vẻ bình thản và an nhiên Ảnh: NetEase

Tình yêu dở dang với nhạc sĩ lãng tử và cái kết đầy nuối tiếc

Trong khi đó, mối tình "khắc cốt ghi tâm" kéo dài 15 năm giữa cô và nhạc sĩ lãng tử Tề Tần đã trở thành câu chuyện để đời. Ngày ấy, cả hai từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng cuối cùng, họ lại bước đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược: Tề Tần sớm tìm bến đỗ mới, xây dựng gia đình ấm êm bên người vợ kém anh 24 tuổi, còn Vương Tổ Hiền chọn cuộc sống một mình, gác lại chuyện hôn nhân và tìm đến cửa Phật.

Tề Tần từng là "con sói cô độc" của âm nhạc thập niên 1980 với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách nổi loạn. Năm 1986, anh gặp Vương Tổ Hiền khi cùng tham gia bộ phim Phương thảo bích liên thiên. Dù khởi đầu của cả hai không mấy tốt đẹp, nhưng một nụ hôn bất ngờ trong bữa tiệc đã mở ra mối tình lãng mạn và được Tề Tần để lại dấu ấn bằng ca khúc Có lẽ là vào mùa đông. Khi ấy, khán giả đều tin rằng họ sẽ sớm bước vào hôn nhân.

Vương Tổ Hiền từng có mối tình "khắc cốt ghi tâm" với ca sĩ Tề Tần Ảnh: NetEase

Nhưng đời thực không phải cổ tích. Trước khi gặp Vương Tổ Hiền, Tề Tần từng có mối tình nồng cháy với Phương Mỹ Phương khi ông còn hát ở quán bar. Xuất thân cùng cảnh ngộ, họ nhanh chóng nương tựa vào nhau. Thế nhưng khi tên tuổi Tề Tần nổi lên, sự xa cách cùng cảm giác bất an khiến tình yêu này kết thúc trong mâu thuẫn và cãi vã.

Điều bất ngờ là đúng lúc chia tay, Phương Mỹ Phương tiết lộ mình đang mang thai. Cậu bé Phương Vĩ - kết quả của mối tình này đã trở thành bí mật không thể xóa nhòa trong cuộc đời Tề Tần, và sau này chính là "quả bom nổ chậm" khiến chuyện tình của anh với Vương Tổ Hiền tan vỡ.

Sau 7 năm gắn bó, Tề Tần và Vương Tổ Hiền buộc phải chia tay. Trong lúc yếu lòng, Vương Tổ Hiền đã rơi vào vòng tay của doanh nhân giàu có Lâm Kiến Nhạc - một người đàn ông đã có gia đình. Mối quan hệ này nhanh chóng khiến cô chịu muôn vàn chỉ trích, danh tiếng tuột dốc, thậm chí bị mẹ của Lâm Kiến Nhạc công khai mỉa mai: "Cứ coi như con trai tôi bỏ tiền ra gọi gái đi".

Đúng lúc Vương Tổ Hiền rơi vào vực thẳm, Tề Tần trở lại. Bất chấp dư luận, anh công khai bênh vực và dùng ca khúc Đừng để nước mắt rơi cùng anh qua đêm thâu để bày tỏ tình cảm, đưa cô trở lại vòng tay mình. Cả hai tái hợp, tình cảm mặn nồng, thậm chí đã tính chuyện cưới hỏi, chuẩn bị nhà cửa, đặt sẵn cả tên cho đứa con tương lai.

Tề Tần nay đã có gia đình hạnh phúc bên người vợ trẻ và hai con nhỏ Ảnh: NetEase

Thế nhưng, "quả bom" năm xưa cuối cùng cũng phát nổ. Người cũ Phương Mỹ Phương bất ngờ mang con trai chung xuất hiện, đâm đơn kiện đòi Tề Tần trả khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ. Bí mật bị phơi bày trước công chúng khiến Vương Tổ Hiền như sụp đổ. Người đàn ông mà cô gắn bó 15 năm hóa ra vẫn giấu giếm sự thật quá lớn.

Không còn niềm tin, cô quyết định ra đi. Không ồn ào trách móc, không nước mắt trước công chúng, chỉ là lặng lẽ thu dọn hành lý, rồi bay sang Canada. Trước khi đi, cô chỉ để lại một câu: "Trong từ điển của tôi, không có hai chữ kết hôn".

Từ đó, Vương Tổ Hiền đoạn tuyệt với hôn nhân, lui vào đời sống thanh tịnh, nương nhờ cửa Phật, tìm sự bình yên nơi đất khách.

Đệ nhất mỹ nhân châu Á một thời giờ làm bạn với cô đơn Ảnh: Weibo Vương Tổ Hiền

Vài năm sau, Tề Tần bước sang trang mới. Năm 2010, anh kết hôn với Tôn Lệ Á - người vợ kém anh 24 tuổi, và có một con trai, một con gái. Từ kẻ lãng tử từng khiến bao người hâm mộ, nay anh trở thành người chồng, người cha mẫu mực, tìm được hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ.

Ở tuổi 65, Tề Tần đã in hằn dấu vết thời gian với làn da sạm đen, gương mặt nhiều nếp nhăn, nhưng đổi lại là sự an yên, viên mãn bên gia đình. Anh vẫn thỉnh thoảng ca hát để duy trì cuộc sống, nhưng trọng tâm là dành cho vợ con.

Trong khi đó, Vương Tổ Hiền vẫn đơn độc ở Canada. Dù giữ được thần thái bình thản, nhưng bóng dáng "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" nay lại gắn liền với cuộc đời lặng lẽ và cô độc.