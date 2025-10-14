Cô gái 28 lần hiến máu: 'Thấy có ích và thoải mái sau mỗi lần đi hiến'

M ỤC TIÊU LẠ CỦA NGƯỜI 28 LẦN HIẾN MÁU

Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ ở hẻm đường Trần Cao Vân (P.Thanh Khê), cũng là nơi nhiều học trò tìm đến học thêm môn vật lý, chị Diệu Hằng tỏ ra ngần ngại khi nói về thành tích hiến máu của mình. Chị bảo so với những người đã vài chục, thậm chí cả trăm lần cho máu, con số 28 lần của chị chưa là gì. Sau một hồi trò chuyện, chị mới khiêm nhường bộc bạch: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình khỏe mạnh thì chia sẻ cho người khác. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy vui và thoải mái nên lắm lúc cũng chẳng để ý đã đi hiến bao nhiêu lần rồi".

Chị Diệu Hằng được tặng bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.Đà Nẵng tháng 9 vừa qua ẢNH: S.X

Cơ duyên hiến máu nhân đạo đến với chị Hằng vào năm 2012 khi đang là sinh viên năm 2 ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Chị kể, lần đó nhà trường phát động phong trào hiến máu tình nguyện, bạn bè rủ nhau đi rất đông. Ban đầu, chị còn lưỡng lự và khá lo lắng vì chưa từng trải qua lần hiến máu nào. Nhưng với suy nghĩ giọt máu của mình cho đi sẽ giúp một cuộc đời được tiếp nối, chị nhanh chóng vượt qua nỗi sợ kim chích với túi máu lỉnh kỉnh bên cạnh. Chiều hôm đó trở về, chị chỉ thấy cơ thể hơi lâng lâng, buồn ngủ nhưng trong lòng lại thấy ấm áp như vừa trao đi một phần sự sống của mình cho người khác.

Sau vài lần hiến máu, chị Hằng nhận ra rằng chỉ những người có sức khỏe tốt, máu đạt chuẩn mới được tham gia. Bởi vậy với chị, mỗi lần hiến máu cũng giống một lần khám sức khỏe định kỳ. "Hiến máu không chỉ giúp đời, giúp người mà còn giúp chính mình kiểm tra sức khỏe nữa…", chị cười nói. Thấm thoắt đã 13 năm kể từ lần đầu tiên đó, chị đã có 28 lần hiến máu tình nguyện. Hiến máu không còn là phong trào mà dần dà trở thành thói quen và một phần trong lối sống của chị. "Mỗi năm có thể hiến máu tối đa 3 - 4 lần, cách nhau ít nhất 3 tháng và có năm mang thai nên tôi phải tạm ngưng, còn bình thường tôi luôn đặt mục tiêu ít nhất 3 lần mỗi năm", chị nói.

Hình ảnh chị Hằng tươi vui khi hiến máu tạo hiệu ứng tích cực trên tài khoản mạng xã hội ẢNH: S.X

Nhìn tập giấy chứng nhận ngày một dày lên, đến nay đã có 28 tờ, chị Hằng không giấu được niềm tự hào lẫn xúc động. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi tinh thần thiện nguyện từ chị đã lan tỏa sang chính những người thân trong gia đình. Anh Ngô Văn Nhân (chồng chị Hằng), sau nhiều lần đồng hành cùng vợ cũng quyết định tham gia hiến máu tại cơ quan anh công tác. Đến nay, anh đã 10 lần góp những giọt máu nghĩa tình. Em trai chị Hằng là Lê Chí Đức cũng noi gương chị gái, đều đặn đăng ký hiến máu và đã có 7 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Tính gộp cả 3 người, gia đình chị Hằng đã có tới 45 lần hiến máu tình nguyện.

M Ô HÌNH HIẾN MÁU 4.0

Ở P.Xuân Hà cũ và đặc biệt là khu vực Tam Thuận 11 (nay là P.Thanh Khê), cái tên Lê Thị Diệu Hằng không còn xa lạ với người dân, nhất là với đoàn viên, thanh niên... Là Bí thư Chi đoàn, đồng thời là một đảng viên trẻ, chị đã xây dựng thành công mô hình hiến máu nhân đạo vừa gần gũi vừa hiệu quả, đưa việc hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng. Điểm nổi bật trong cách làm của chị là biết tận dụng sức mạnh công nghệ. Sau mỗi đợt hiến máu, trên trang Facebook, Zalo, TikTok cá nhân, chị đều đăng tải hình ảnh, video và chia sẻ cảm xúc.

Những nụ cười rạng rỡ, sự khỏe khoắn, say mê với công việc làm gia sư tại gia của chị nhanh chóng lan tỏa, thay đổi những suy nghĩ lo lắng, tiêu cực của nhiều người về hiến máu. "Hiến máu xong tôi vẫn đứng lớp bình thường. Nhiều học trò của tôi thấy vậy liền xung phong với lời nhắn dễ thương rằng: chừng nào em đủ 18 tuổi, cô cho em theo hiến máu. Còn phụ huynh học sinh thông qua những dòng trạng thái của tôi cũng hào hứng ủng hộ và xin thông tin địa điểm hiến máu", chị Hằng nói.

Chị Hằng cùng chồng hiến máu cứu người trong mùa dịch Covid-19 ẢNH: S.X

Không chỉ dừng ở việc lan tỏa trên mạng, chị Hằng còn lập nhóm hiến máu tình nguyện trực tuyến, quy tụ hàng trăm thành viên từ nhiều khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi khi bệnh viện cần máu gấp, chỉ một thông báo trên Zalo là có người đăng ký ngay. Từ nền tảng này, một "đội phản ứng nhanh" được hình thành thay cho những đợt vận động tập trung. Chị cũng dễ dàng theo dõi chu kỳ hiến máu của từng người. "Vui nhất là nhiều bạn sau đúng 3 tháng đã chủ động nhắc cả nhóm: tôi sẵn sàng cho máu lần nữa", chị kể.

Song song với phương thức trực tuyến, chị Hằng vẫn duy trì cách làm trực tiếp, phù hợp từng nhóm đối tượng. Với giới trẻ, chị khởi xướng phong trào "check-in sau hiến máu", biến hành động thiện nguyện thành một thử thách truyền cảm hứng. Với người lớn tuổi, chị tập trung giải thích lợi ích sức khỏe. Còn với các bà mẹ bỉm sữa, chị động viên họ có thể đi cùng nhóm bạn để yên tâm hơn. Chính sự linh hoạt này đã giúp chị vận động trung bình mỗi năm từ 100 - 150 đơn vị máu, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.