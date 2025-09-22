Phòng khám đa khoa Y Đạo tổ chức hiến máu nhân đạo

Chương trình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng với số lượng hơn 75 người đăng ký. Trong đó có các sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, ĐH Sài Gòn, Trung tâm vật lý trị liệu An Pháp cùng các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Phòng khám đa khoa Y Đạo, nhằm hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Hiến máu tình nguyện - Một nghĩa cử cao đẹp: Giọt hồng trao đi, ngàn yêu thương ở lại". Tổng số đơn vị máu nhận được là 50 đơn vị.

Ông Hà Đình Khoát, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư - Dịch vụ y tế Đại Đồng tham gia hiến máu ẢNH: NHƯ THẢO

Anh Nguyễn Văn Trường - Điều dưỡng trưởng Phòng khám đa khoa Y Đạo tham gia hiến máu ẢNH: NHƯ THẢO

Hoạt động hiến máu nhân đạo, một hành động thể hiện sự chia sẻ của những người khỏe mạnh và giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để điều trị cũng như duy trì sự sống.

Các bác sĩ, nhân viên và sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo ẢNH: NHƯ THẢO

Tham gia hiến máu không chỉ góp phần đáp ứng lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh mà còn thể hiện nét đẹp truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc; đồng thời, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho người hiến máu.