Quốc lộ 14 ở Đồng Nai vá mãi vẫn hư, như 'giăng bẫy' người đi đường

Mặt đường bong tróc, "ổ gà" chằng chịt

Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang xuất hiện nhiều đoạn tuyến, mặt đường bị bong tróc, lún sâu tạo thành "ổ gà", thậm chí "ổ voi", gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên từ đầu tháng 10 đến nay trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Thọ Sơn (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) có nhiều đoạn hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, nhiều vị trí xuất hiện hố sâu từ 10 - 20 cm.

Khi trời mưa, các hố sâu trên đường trở thành các ao nước, như "giăng bẫy" người đi đường, buộc xe máy, ô tô, đặc biệt là xe container, xe đầu kéo phải di chuyển chậm chạp, lắc lư cả xe mỗi khi bị sập hố sâu.

Hình ảnh các tài xế ghi lại khi đi trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ ẢNH: CẮT CLIP

Người dân địa phương cho biết, đường hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa triệt để, trong khi các phương tiện đi lại rất nhiều, khiến tình trạng này ngày càng nặng.

Một số đoạn chỉ vá tạm bợ, hay cào mặt đường ra cho bằng phẳng, nhưng chỉ vài ngày lại hư lại và vá mãi vẫn hư.

Mặt đường quốc lộ 14 đoạn qua xã Thọ Sơn luôn khiến các tài xế "ngán ngẩm" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) bức xúc: "Nhà đầu tư phải thảm nhựa đảm bảo chất lượng, loại tốt, chứ cứ vá đường mà nhựa không tốt, đường sẽ nhanh hư; những đoạn hư nhiều thì phải làm lại nguyên cả đoạn đường, nếu chỉ vá thì chỉ được thời gian ngắn là lại hư lại. Đoạn nào hư nhiều làm trước, hư ít làm sau để người dân, các phương tiện lưu thông an toàn".

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở đoạn qua trung tâm phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, kéo dài từ cầu 2 (xã Đồng Tâm) đến cầu Nha Bích (giáp ranh giữa phường Đồng Xoài và xã Nha Bích).

Một số đoạn qua xã Bù Đăng, xã Đồng Tâm, phường Chơn Thành… hay ngay trên mặt cầu Nha Bích cũng có xuất hiện những hố sâu nhưng hiện đã được dặm vá tạm thời.

Một đoạn dài đường quốc lộ 14 đoạn qua phường Bình Phước được bóc lên, sửa chữa lại ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đường gì mà vá mãi vẫn hư. Vừa vá xong chỗ này thì chỗ khác lại bong tróc, hư hỏng khiến đá văng tung tóe khắp nơi. Ban đêm người dân đi lại rất sợ vì bị hạn chế tầm nhìn, xe nào cũng sợ, phải 'né' hố sâu mà đá thì văng khắp nơi, dễ gây trơn trượt cho người đi xe máy", anh Nguyễn Quốc Anh (ở phường Bình Phước) bức xúc.

Đoạn đường dài gần 100 m trên quốc lộ14, đoạn qua phường Bình Phước được múc lên để sửa chữa do hư hỏng, xuống cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cơ quan chức năng nói gì?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, từ tháng 7.2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã 2 lần gửi kiến nghị đến Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) - đơn vị quản lý quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đồng Nai về tình trạng mặt đường bị bong tróc, hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

Phía bên đường chưa kịp sửa chữa thì làn đường theo chiều ngược lại đã bị hư hỏng, xuống cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan quản lý kiểm tra toàn tuyến, có kế hoạch xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, phòng ngừa tai nạn.

Mặt đường hư hỏng khiến đá văng ra làn đường xe thô sơ, dễ gây trơn trượt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, cho biết, các đoạn tuyến hư hỏng trên quốc lộ 14 đang được các nhà thầu, chủ đầu tư sửa chữa định kỳ.

Do ảnh hưởng bởi các cơn bão vừa qua khiến một số đoạn bị hư hỏng nặng, Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo cào bóc lớp mặt bị nát, để tạo độ êm thuận cho xe lưu thông. Đối với những đoạn hư cục bộ, tạm thời dùng vật liệu cấp phối để đảm bảo giao thông.

Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Phước có rất nhiều hố sâu, ổ gà, dù liên tục được dặm vá nhưng lại hư hỏng liên tục ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Phượng, hiện đơn vị đang trình Cục Đường bộ Việt Nam xin lệnh sửa chữa khẩn cấp theo quy định khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi được phê duyệt, sẽ tổ chức thi công triệt để và thảm lại bằng bê tông nhựa.

Những đoạn đường bị nứt, bong tróc mặt đường nếu không được sửa chữa cũng sẽ nhanh chóng trở thành những hố sâu, ổ gà ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Là đơn vị quản lý nhà nước, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu khắc phục, sửa chữa. Nếu không đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ nhắc nhở, lập biên bản hoặc phát văn bản gửi các đơn vị liên quan để khắc phục. Đối với các đơn vị nhắc nhiều mà không nghe, Khu Quản lý đường bộ IV mời về họp để làm quyết liệt. Còn nếu không nghe nữa, chúng tôi sẽ gửi văn bản lên các cấp cao hơn để xử lý", ông Phượng nhấn mạnh.

Quốc lộ 14 đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 120 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông sản… từ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng về Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, các tỉnh miền Tây, và ngược lại. Giá vé thu phí đoạn tuyến này thấp nhất là 40.000 đồng và cao nhất là 196.000 đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Hiện quốc lộ 14 qua tỉnh Đồng Nai có 1 trạm thu phí đặt tại xã Đồng Tâm, với mức thu thấp nhất 40.000 đồng/lượt (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng) và cao nhất 196.000 đồng/lượt (xe tải 10 - 18 tấn, container 20 feet).



