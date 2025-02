Nhiều xe mô tô che biển số, chạy quá tốc độ trên quốc lộ 14

Tối 2.2, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa xử lý người điều khiển xe mô tô che biển số, chạy 140 km/h trên quốc lộ 14.

Theo đó, chiều cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú lập chốt kiểm tra tốc độ trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú), theo hướng phương tiện di chuyển từ các tỉnh Tây nguyên về TP.HCM.

Xe mô tô chạy 140 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép chạy 60 km/h ẢNH: H.G

Đến 16 giờ, tổ công tác phát hiện xe mô tô phân khối lớn biển số 93A1-004.30 do tài xế Nguyễn Công H. (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển với tốc độ 140 km/h (vượt quá 80 km/h so với quy định 60 km/h ngoài khu đông dân cư). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện người điều khiển xe mô tô sử dụng băng keo dán lên biển số.

Xe mô tô chạy với tốc độ lên đến 138 km/h ẢNH: H.G

Tiếp đó, qua máy bắn tốc độ, tổ công tác tiếp tục xử lý xe mô tô biển số 59A3-186.01 do tài xế Vũ Quang Hoàng T. (31 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển có hành vi che biển số, chạy với tốc độ 138 km/h (vượt quá 78 km/h so với quy định) và xe mô tô biển số 59A3-191.33 do tài xế Phan Nhật M. (40 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển với tốc độ 120 km/h (vượt quá 60 km/h so với quy định), gắn biển số bị che lấp không nhìn rõ.

Tài xế che biển số, chạy tốc độ cao hòng tránh bị xử phạt ẢNH: H.G

Cả 3 tài xế nêu trên đều bị lập biên bản với hành vi chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h với mức phạt trung bình 7 triệu đồng/trường hợp, trừ mỗi tài xế 4/12 điểm giấy phép lái xe trong 1 năm. Bên cạnh đó, mỗi tài xế bị phạt thêm 5 triệu đồng với hành vi che biển số và trừ tổng cộng mỗi trường hợp 6 điểm trên tổng 12 điểm của giấy phép lái xe.

Tài xế vi phạm bị xử phạt nặng với 2 lỗi vi phạm chạy quá tốc độ và che biển số ẢNH: H.G

Trước đó, chiều 1.2, Trạm CSGT Đồng Phú phát hiện, xử lý 3 trường hợp chạy xe máy có hành vi che biển số nhằm mục đích tránh bị xử phạt vi phạm khi lưu thông trên quốc lộ 14.

Quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng 120 km, là tuyến đường huyết mạch, kết nối các tỉnh miền Tây, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… đi các tỉnh Tây nguyên. Vào dịp nghỉ lễ dài ngày, nghỉ Tết Nguyên đán, lượng phương tiện đi qua tuyến đường này tăng đột biến. Trong các dịp cao điểm này, Trạm CSGT Đồng Phú vừa tổ chức lập chốt cố định xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, vừa tổ chức tuần tra trên đường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.