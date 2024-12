CSGT Bình Phước kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông trên quốc lộ 14

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 14, qua địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhưng có thời điểm, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Quốc lộ 14 đoạn qua H.Bù Đăng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 14, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như đi đúng phần đường, làn đường quy định; không phóng nhanh, vượt ẩu...

Hình ảnh vi phạm của các lái xe bị camera trên xe ghi lại ẢNH: H.G

Trong quá trình tham gia giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước, nếu người dân ghi nhận được (bằng camera giám sát hành trình, thiết bị ghi hình) hành vi vi phạm giao thông của phương tiện khác hoặc người lái xe, thì có thể gửi trực tiếp đến Trạm CSGT Đồng Phú trên quốc lộ 14 (ấp 2, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú) để cung cấp thông tin.

CSGT Bình Phước kiểm tra hành chính xe khách trên quốc lộ 14 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoặc người dân có thể sử dụng ứng dụng Zalo, vào mục "tìm kiếm", gõ từ khóa "Trạm CSGT Đồng Phú quốc lộ 14" (kèm theo thư ngỏ), nhấn quan tâm; sau đó gửi hình ảnh, video đồng thời cung cấp thông tin về hành vi vi phạm như thời gian, địa điểm, biển số phương tiện, hướng đi... cho Trạm CSGT Đồng Phú xác minh, xử lý.

Ngoài ra, người dân có thể gọi điện, nhắn tin đến đường dây nóng của Phòng CSGT: 0947.809.393, của Trạm CSGT: 02713.503.388. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận, tuyệt đối bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ… và các thông tin khác của người cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm.