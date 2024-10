Quốc lộ 14: Chỗ hư sửa chưa xong... đã hỏng nơi khác

Ngày 12.10, đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết vừa có chỉ đạo đơn vị giám sát thi công, nhanh chóng xử lý các đoạn đường hư hỏng trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), trả lại mặt đường cho người tham gia giao thông.



Quốc lộ 14, đoạn qua nội ô TP.Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sửa chưa xong chỗ này...đã hư nơi khác

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên chiều ngày 11.10 trên quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Đồng Xoài dài hơn 8km (từ khu vực phường Tiến Thành đến Tân Thiện), có hàng chục đoạn tuyến bị xuống cấp, hư hỏng. Dù tuyến đường đang được sửa chữa, bảo trì (hoặc đã thi công xong) nhưng người dân vẫn lo lắng về chất lượng cũng như "tuổi thọ", vì không ít vị trí vừa sửa xong được một thời gian ngắn đã bị hư hỏng trở lại. Có những đoạn tuyến chưa sửa xong chỗ này, đã bị hư hỏng vị trí khác.

Một đoạn đường sửa chữa chưa xong, đã xuất hiện điểm hư hỏng mới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Văn Mạnh (ngụ khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) bức xúc: "Tuyến quốc lộ 14 đã sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn tái diễn tình trạng hư hỏng, mặt đường xuống cấp gây mất an toàn giao thông, làm xấu đi hình ảnh đô thị. Trong khi đó, đoạn đường này đi qua Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước, mặt tiền của nhiều sở, ngành. Không ít lần, tôi phải tự quét dọn đá, nhựa từ các ổ voi, ổ gà văng vào làn đường xe 2 bánh, để đảm bảo an toàn cho người dân".

Ông Nguyễn Văn Mạnh phân vân khi lớp nhựa đổ khá mỏng, có thể khiến đoạn đường này sớm bị hư hỏng trở lại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Việc sửa chữa tuyến đường hư hỏng theo người dân vẫn còn bất cập, bởi đơn vị thi công chỉ trải lớp nhựa đường khá mỏng (khoảng 4 - 6 cm) thì rất khó kết dính với nền đường cũ. "Thực tế, có nhiều đoạn sau khi sửa chữa, chỉ được vài hôm hoặc vài tuần lại bị xuống cấp, hư hỏng. Quốc lộ 14 hàng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại, nếu không được sửa chữa đảm bảo chất lượng, thì không chỉ người tham gia giao thông mà cả người dân sống 2 bên đường đều cảm thấy bất an", ông Phạm Tiến Lực (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) nói.

Các đoạn tuyến đang được gia cố mặt nền, được đơn vị thi công rào chắn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết, cấp bách

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã có nhiều văn bản kiến nghị Khu Quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ Việt Nam nhanh chóng có giải pháp xử lý tình trạng hư hỏng cục bộ nền, mặt đường Quốc lộ 14, đoạn qua nội ô thành phố Đồng Xoài nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cũng theo sở này, quốc lộ 14 là tuyến đường huyết mạch, có tính chất quan trọng trong việc kết nối khu vực Tây nguyên, Đông Nam bộ với Bình Phước. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết, cấp bách. Đặc biệt là trong thời gian mưa bão vừa qua, đơn vị thi công vừa mới sửa chữa xong, đã xuất hiện các hư hỏng tại các vị trí khác, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Xoài là "mặt tiền" của nhiều sở, ngành của tỉnh Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại diện Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, ghi nhận tình trạng mặt đường quốc lộ 14, đoạn qua nội ô thành phố Đồng Xoài.

Ngoài lý do ảnh hưởng do mưa liên tục trong thời gian qua, Khu Quản lý đường bộ IV còn ghi nhận nền đường một số nơi xuất hiện nước ngầm rất lớn. Cùng với đó là lưu lượng xe lưu thông rất lớn trên tuyến quốc lộ 14, nhất là các nút giao nhau trên đường.

Người dân mong muốn đơn vị thi công sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo chất lượng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, khẩn trương xử lý ngay các vị trí phát sinh ổ gà mặt đường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, có giải pháp chống nước ngầm thoát ra từ nền đường. Việc sửa chữa cũng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tránh làm sơ sài như phản ánh của địa phương.

Được biết, quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước hiện đang có 1 trạm thu phí tại xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú), cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 6 km. Hiện giá vé qua trạm này có mức thấp nhất 40.000 đồng/lượt, cao nhất là 196.000 đồng/lượt.