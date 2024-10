CSGT TP.HCM tổng kiểm tra tài xế qua trạm thu phí An Sương

Tổng kiểm soát tài xế qua trạm thu phí An Sương

Khuya 9.10 và rạng sáng 10.10, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập chốt, tổng kiểm tra tài xế ô tô, xe máy qua trạm thu phí An Sương (QL1, Q.Bình Tân).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế qua trạm thu phí An Sương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 22 giờ 40 phút, ông B.P.H.D (47 tuổi, ở Q.Bình Tân) chạy xe máy loạng choạng trên QL1, lúc qua trạm thu phí thì bị CSGT dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy ông D. vi phạm nồng độ cồn 0,62 mg/l khí thở (mức kịch khung, tức vượt quá 0,4 mg/l khí thở).

Ông D. xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Theo ông D., chiều nay, sau khi tan ca làm, ông cùng một số đồng nghiệp rủ nhau đi uống bia. Bản thân ông đã sử dụng khá nhiều bia, bạn bè khuyên ông để xe lại quán và gọi xe ôm đưa về nhưng do sáng mai phải đi làm sớm nên ông tự chạy xe máy về nhà.

Với lỗi vi phạm nói trên, ông D. bị tước giấy phép lái xe 23 tháng, phạt tiền 7 triệu đồng, tạm giữ xe máy 7 ngày.

Đến 23 giờ 40 phút, CSGT kiểm tra, phát hiện tài xế N.Q.L chạy xe khách giường nằm 34 chỗ (tuyến Đà Lạt - Đồng Tháp) và tài xế H.V.N chạy xe khách giường nằm 41 chỗ chứa nhiều hàng hóa trong khoang hành khách.

CSGT giải thích việc để hàng hóa trong khoang hành khách có thể gây nguy hiểm cho hành khách và đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Với lỗi vi phạm vừa nêu, mỗi tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Khoảng 70 tài xế được kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Từ khuya 9.10 đến rạng sáng 10.10, Đội CSGT Phú Lâm đã kiểm tra 70 ô tô khách, ô tô tải, container,... nhưng không phát hiện thêm trường hợp vi phạm.

Một đêm kiểm tra 500 tài xế ở chợ đầu mối Thủ Đức

Tương tự, khuya 9.10 đến rạng sáng 10.10, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đội nghiệp vụ và Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập chốt, kết hợp mật phục tuần tra xử lý tài xế vi phạm giao thông, an ninh trật tự tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Lực lượng chức năng kiểm tra 500 tài xế ở chợ đầu mối Thủ Đức ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại đây, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát ma túy, nồng độ cồn, an toàn kĩ thuật gần 500 trường hợp tài xế, bao gồm 16 container, 30 ô tô con, 254 ô tô tải, 10 ô tô khách, 176 xe máy. Qua đó phát hiện 23 trường hợp vi phạm các lỗi tài xế không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, xe mù mờ; không phát hiện trường hợp sử dụng ma túy.

CSGT tạm giữ 1 xe ô tô tải (tài xế vi phạm nồng độ cồn), 1 xe ba bánh, 9 xe mù mờ, 4 xe lôi và tạm giữ 8 giấy phép lái xe.

Trước đó, khuya 4.10, tổ công tác nói trên cũng kiểm tra 180 tài xế ở chợ đầu mối Thủ Đức, phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế, người dân đánh giá cao sự quyết liệt của Công an TP.Thủ Đức trong công tác ra quân, kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại chợ đầu mối. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức tài xế và chủ phương tiện.