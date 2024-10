CSGT TP.HCM phạt hơn 300 tài xế ở chợ An Sương

Ngày 7.10, Đội CSGT - trật tự Công an Q.12 (TP.HCM) vừa xử lý nhiều tài xế vi phạm giao thông tại các tuyến đường quanh khu vực chợ An Sương.

Đội CSGT - trật tự Công an Q.12 xử lý xe khách vi phạm giao thông quanh khu vực chợ An Sương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại đây, tổ công tác phát hiện nhiều xe khách giường nằm, xe ô tô tải, xe container dừng đỗ dọc theo các tuyến đường, nơi có biển cấm dừng và cấm đỗ.

Làm việc với tổ công tác, anh T. (tài xế xe khách) cho hay, xe chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội và ngược lại. "Do thấy khu này nằm sau QL1, tôi tranh thủ không thấy CSGT nên vào đây lấy hàng chớp nhoáng rồi sẽ trở ra lại QL để đi tiếp hành trình", anh T. giải thích.

Còn anh M. (tài xế xe container) thì phân trần đỗ xe tại khu vực chợ để nghỉ ngơi, chờ đến tối để vào trung tâm thành phố.

Với lỗi vi phạm nói trên, mỗi tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng. Bên cạnh xử lý hành vi vi phạm, CSGT còn tuyên truyền tài xế chấp hành luật giao thông đường bộ.

Từ đầu tháng 8 đến nay, chỉ tính riêng các tuyến đường quanh khu vực chợ An Sương, Đội CSGT - trật tự Công an Q.12 đã xử lý 316 tài xế vi phạm giao thông.

Trong đó, có 37 trường hợp xe khách, 15 trường hợp chạy vào đường cấm, 10 trường hợp chạy ngược chiều, 51 trường hợp chở hàng cồng kềnh, 185 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Qua đó, CSGT phạt tiền hơn 200 triệu đồng.

Xe container dừng đỗ tại nơi có biển cấm dừng và cấm đỗ quanh khu vực chợ An Sương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

CSGT phối hợp công an địa phương tăng cường giám sát, xử lý vi phạm giao thông quanh khu vực chợ An Sương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong thời gian tới, CSGT phối hợp công an địa phương tăng cường công tác giám sát, tuần tra xử lý tài xế vi phạm giao thông tại khu vực chợ An Sương. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.