Bếp thiện nguyện Từ Tâm

Công việc thiện nguyện xuất phát từ tâm của các chị em chơi chung một nhóm, không nhận thêm bất cứ hỗ trợ nào từ các nhà hảo tâm bên ngoài.



Không chỉ dừng lại ở việc nấu các suất ăn miễn phí, gửi tặng đến bà con khó khăn ở các bệnh viện, trại trẻ mồ côi trên địa bàn, nhóm còn trao các phần quà thiết yếu để san sẻ chút yêu thương đến các hộ dân khó khăn.

Tuy mỗi thành viên đều có công việc và cuộc sống riêng, đôi khi có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tranh thủ thực hiện công việc ý nghĩa này.

Chị Chung trưởng nhóm chia sẻ: "Khi nhận được những lời cảm ơn, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bà con khi được nhận quà, chị em trong nhóm lại quên đi sự mệt mỏi và động viên nhau, quyết tâm giữ lửa để tiếp tục công việc trao đi yêu thương...".

Một số hình ảnh trong buổi trao những phần quà nhỏ yêu thương chứa đầy tình cảm đến bà con ở Phú Quang, Chư Pưh, Gia Lai:

Tình nguyện viên chia trà sữa cho các bé

Những đứa trẻ háo hức và chờ đợi được nhận quà

Háo hức chờ đợi

Hương vị ngọt ngào

Mẹ vui khi được nhận quà, còn con thì khóc vì sợ người lạ

Trưởng thôn và bà con nhận quà chụp ảnh cùng tình nguyện viên (ảnh trên); niềm vui của bà con khi được nhận quà

Một phần quà đầy đủ các nhu yếu phẩm cho gia đình

Tình nguyện viên chụp cùng các bé

Và hình ảnh trong buổi trao suất ăn là một phần mì Ý, bánh ngọt và trà sữa đến các bé mồ côi ở mái ấm của Sơ Thùy Linh, tỉnh Gia Lai:

Niềm vui của mấy chị em khi nhìn các bạn nhỏ ăn ngấu nghiến món mì Ý

Những suất ăn ngon được dành cho các bé trong mái ấm

Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của các bé

Tình nguyện viên chụp hình cùng các bé trong mái ấm