Văn hóa Sống đẹp

Bếp thiện nguyện Từ Tâm

Bài và ảnh: Anh Jour
TP.HCM
11/10/2025 15:00 GMT+7

Mặc dù mới thành lập không lâu nhưng nhóm Bếp thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai hoạt động rất năng nổ và tích cực.

Công việc thiện nguyện xuất phát từ tâm của các chị em chơi chung một nhóm, không nhận thêm bất cứ hỗ trợ nào từ các nhà hảo tâm bên ngoài.

Không chỉ dừng lại ở việc nấu các suất ăn miễn phí, gửi tặng đến bà con khó khăn ở các bệnh viện, trại trẻ mồ côi trên địa bàn, nhóm còn trao các phần quà thiết yếu để san sẻ chút yêu thương đến các hộ dân khó khăn.

Tuy mỗi thành viên đều có công việc và cuộc sống riêng, đôi khi có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tranh thủ thực hiện công việc ý nghĩa này.

Chị Chung trưởng nhóm chia sẻ: "Khi nhận được những lời cảm ơn, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bà con khi được nhận quà, chị em trong nhóm lại quên đi sự mệt mỏi và động viên nhau, quyết tâm giữ lửa để tiếp tục công việc trao đi yêu thương...".

Một số hình ảnh trong buổi trao những phần quà nhỏ yêu thương chứa đầy tình cảm đến bà con ở Phú Quang, Chư Pưh, Gia Lai:

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 1.

Tình nguyện viên chia trà sữa cho các bé

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 3.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 4.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 5.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 6.

Những đứa trẻ háo hức và chờ đợi được nhận quà

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 7.

Háo hức chờ đợi

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 8.

Hương vị ngọt ngào

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 9.

Mẹ vui khi được nhận quà, còn con thì khóc vì sợ người lạ

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 10.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 11.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 12.

Trưởng thôn và bà con nhận quà chụp ảnh cùng tình nguyện viên (ảnh trên); niềm vui của bà con khi được nhận quà

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 13.

Một phần quà đầy đủ các nhu yếu phẩm cho gia đình

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 14.

Tình nguyện viên chụp cùng các bé

Và hình ảnh trong buổi trao suất ăn là một phần mì Ý, bánh ngọt và trà sữa đến các bé mồ côi ở mái ấm của Sơ Thùy Linh, tỉnh Gia Lai:

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 15.

Niềm vui của mấy chị em khi nhìn các bạn nhỏ ăn ngấu nghiến món mì Ý

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 16.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 17.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 18.
Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 19.

Những suất ăn ngon được dành cho các bé trong mái ấm

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 20.

Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của các bé

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 21.

Tình nguyện viên chụp hình cùng các bé trong mái ấm

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Bếp thiện nguyện Từ Tâm - Ảnh 22.

 

Xem thêm bình luận