Trái tim yêu học trò của thầy giáo Sang

N Ụ CƯỜI MÙA TRĂNG CỦA BỆNH NHI

Hồi cuối tháng 8.2025, anh Trương Chấn Sang (29 tuổi), đang là giáo viên (GV) tiếng Anh, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, P.Dĩ An, TP.HCM, đồng thời là Ủy viên ban văn hóa sinh viên - Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM, gọi điện cho tôi. "Chị ơi, năm nay em có ít quà muốn gửi tặng tết trung thu cho các bệnh nhi, khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng (tên cũ là Bệnh viện Quận 8, TP.HCM - NV), chị đi chung với em nha", anh nói. Cũng như mọi lần, dù bận đến mấy, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian, góp thêm chút quà bánh và cùng thầy giáo trẻ mang tới bệnh viện.

Tới chỗ hẹn đã thấy anh Sang đứng cạnh một xe đầy quà bánh, với 100 lốc sữa, 200 bánh trung thu, 100 lồng đèn, 50 ba lô và nhiều bánh kẹo tặng cho các em nhỏ đang thăm khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng. Kinh phí mua quà bánh do anh Sang tự tiết kiệm từ tiền lương của mình; bên cạnh đó, một số người bạn cũng là GV cùng quyên góp để mang tới niềm vui cho các em nhỏ. Đây không phải tết trung thu đầu tiên thầy giáo Sang gửi quà cho khoa Nhi - Nhiễm. Trung thu năm 2023, anh và những người bạn cũng mang hàng trăm chiếc bánh trung thu, đèn lồng, sữa…, cùng bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, tổ chức một buổi vui trung thu vô cùng xúc động.

Thầy Trương Chấn Sang (hàng trên, thứ 6 từ trái qua) cùng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng và lãnh đạo Khoa Nhi - Nhiễm, các nhà hảo tâm, trao quà trung thu cho các em nhỏ hồi tháng 8.2025 ẢNH: BẢO VY

Anh Sang tặng balo cho các em nhỏ dịp tết trung thu, tháng 8.2025 ẢNH: BẢO VY

Anh Sang là GV tiếng Anh, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, P.Dĩ An, TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bác sĩ Thanh Hà cho biết ở khoa có nhiều hoàn cảnh thương tâm. Nhiều em ở cùng ông, bà; nhiều em thì chỉ có mẹ, mẹ đi rửa chén thuê hoặc bán vé số qua ngày, thậm chí có em còn không có giấy khai sinh, cuộc sống rất khó khăn. Bác sĩ Thanh Hà thường tự bỏ tiền túi mua gạo, sữa, tặng các em. Hoặc đến tết Trung thu, tết Nguyên đán, bác sĩ lại kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung sức mang tới niềm vui nhỏ bé cho các em. "Thầy giáo Trương Chấn Sang là một trong những nhà hảo tâm có tấm lòng vàng với các em nhỏ, các món quà thầy tặng không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn là lời động viên, truyền cảm hứng giúp các em có thêm động lực cố gắng", bác sĩ Thanh Hà chia sẻ.

Sở dĩ bác sĩ Thanh Hà nói tới "truyền cảm hứng", bởi thầy giáo Trương Chấn Sang đầy nghị lực. Từng là đứa trẻ mồ côi cha, thuở ấu thơ có lúc phải đi xin từng chén cơm trong chùa, anh luôn không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tích như ngày hôm nay…

S ỐNG ĐẸP, LÀ KHÔNG GỤC NGÃ

Anh Sang sinh ra ở Tân Uyên, Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhiều thiếu thốn. 3 tuổi, cha mẹ ly hôn; 6 tuổi, anh trai mất vì bệnh nặng; năm anh Sang 13 tuổi, cha qua đời. Mấy tháng sau, trên đường đi học, anh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại, khi Sang hồi phục chưa được bao lâu, chị ba của anh cũng qua đời vì bệnh gan. Những năm tháng ấy, nhà Sang kiệt quệ, anh từng có thời gian vào chùa xin làm công quả để có cơm ăn và tiếp tục đến trường. May mắn là trời thương cậu bé hiếu học, Sang được các thầy cô Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương cũ) hết mực yêu thương, dìu dắt. Thấy anh có tố chất học tốt tiếng Anh, các thầy cô giáo bồi dưỡng thêm cho Sang nhiều vốn kiến thức tiếng Anh mà không hề lấy tiền. Sang đặt mục tiêu bản thân phải trở thành một thầy giáo tiếng Anh giỏi, có tâm như những thầy cô đã dạy anh nên người.

Anh năng nổ, tham gia nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hoạt động Đoàn Hội từ năm lớp 11. Sau đó, anh thi đậu ngành ngôn ngữ Anh của một trường đại học công lập tại Bình Dương. Năm 2016, anh thi được chứng chỉ TESOL (chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh) rồi đạt chứng chỉ B2 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, giấc mơ làm GV tiếng Anh đã trở thành sự thật.

Anh Sang (thứ 6 từ trái qua) trong dịp khánh thành ngôi nhà mơ ước trao tặng cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang ẢNH: NVCC

Anh Sang (thứ 3 từ trái qua) trao quà cho một trường học ẢNH: NVCC

Trước đây có thời gian anh Sang dạy tiếng Anh tại Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương và các đơn vị khác, tới nay, anh đang dạy khối 12 tại Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, P.Dĩ An, TP.HCM.

Suốt những năm tháng qua, đi làm được bao nhiêu tiền, anh Sang đều tích cóp, tiết kiệm, bên cạnh phần trang trải, chi tiêu trong cuộc sống, anh luôn để dành đi làm từ thiện. Anh Sang ưu tiên hỗ trợ trẻ em, học sinh bởi anh tâm niệm một đứa trẻ như cây non yếu ớt và nếu được vun đắp, cái cây sẽ vươn cao mạnh mẽ, che chở, giúp đỡ được cho nhiều cây nhỏ nữa.

N HỮNG MÓN QUÀ Ý NGHĨA

Thầy giáo Sang đã làm được nhiều việc tốt cho đời. Tháng 9.2024, anh và các nhà hảo tâm phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nhằm mang đến cho các em nhỏ ở Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) một mùa trung thu ý nghĩa. Chương trình đã trao tặng 1 tủ sách cho thư viện trường học, trao hơn 350 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi và bánh kẹo cho các em học sinh.

Tháng 10.2024, anh góp tiền xây ngôi nhà mơ ước cho gia đình em Ma Thị Bình, học sinh lớp 2A, Trường tiểu học Quý Quân (nay thuộc xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang). Cùng tháng này, anh vận động và quyên góp nguồn lực có tổng giá trị 500 triệu đồng góp phần cứu trợ khắc phục sau bão Yagi tại Tuyên Quang.

Tháng 11.2024, anh tổ chức chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp năm học 2024 - 2025, trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tại 6 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời trao tặng 120 suất học bổng tại 6 trường THPT với tổng giá trị 60 triệu đồng. Tháng 12.2024, anh Sang tài trợ xây dựng công trình "Trường đẹp cho em" số 59 tại điểm trường bản Suối Ó, Trường tiểu học Quang Huy (nay thuộc xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) trị giá 170 triệu đồng…

Tháng 3.2025, tại Gia Lai, anh cùng các nhà hảo tâm góp sức, trao tặng 270 suất học bổng trị giá hơn 600 triệu đồng cho học sinh tại 53 trường THPT và Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng có giá trị từ 2 - 2,3 triệu đồng, bao gồm các khóa học luyện thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM… và rất nhiều việc làm thiện nguyện khác.

Thầy giáo Trương Chấn Sang cho biết bản thân anh xuất thân trong gia đình khó khăn, may mắn nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ những người xung quanh và anh đã luôn nỗ lực học tập, chinh phục ước mơ nghề nghiệp. Vì vậy, khi đã dần ổn định công việc, anh tâm nguyện sẽ viết tiếp ước mơ cho các cô bé, cậu bé giống mình khi xưa.

"Khi nhìn thấy nụ cười của các em học trò nhận hộp sữa, cái bánh, chiếc balo xinh xinh, phần học bổng cho năm học mới, lòng tôi lại vui như hoa nở mỗi sớm mai. Hy vọng rằng với một chút yêu thương, các em học sinh được tiếp sức, vượt qua nghịch cảnh và chinh phục ước mơ", thầy giáo trẻ bộc bạch.