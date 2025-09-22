Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vui Tết Trung Thu, vi vu muôn phương cùng Vietjet với giá vé siêu ưu đãi

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
22/09/2025 08:00 GMT+7

Đón không khí Trung Thu sum vầy rực rỡ ánh trăng, Vietjet dành tặng hàng trăm ngàn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế trong ba ngày vàng từ 00h00 ngày 24.9.2025 đến 23h00 ngày 26.9.2025 (GMT+7), với thời gian bay từ 20.10.2025 đến 27.05.2026 (*).

Dễ dàng đặt vé qua website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air để cùng bạn bè, người thân tận hưởng những chuyến đi ý nghĩa.

Trung thu này, Vietjet còn mang đến loạt hoạt động hấp dẫn như chuyến bay đặc biệt với những tiết mục nghệ thuật bất ngờ trên không trung, tặng lồng đèn cho hành khách may mắn. Đồng thời, hãng cũng ra mắt hộp bánh Trung Thu phiên bản giới hạn, phục vụ trên các chuyến bay sự kiện và tại Sky Shop, để hành khách có thể thưởng thức hoặc mang về làm món quà ý nghĩa dành tặng người thân.

Không dừng lại ở đó, Vietjet còn mang đến hàng loạt siêu khuyến mãi hấp dẫn khác như giảm đến 20% vé Business, SkyBoss vào các ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng các khuyến mãi siêu hấp dẫn ngày đôi.

Hãy cùng bạn bè, người thân ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ tại các lễ hội khắp toàn cầu, từ hội rước đèn lung linh nơi phố cổ Hà Nội, hòa mình vào Trung Thu sôi động tại Hồng Kông (Trung Quốc), cảm nhận Chuseok đậm đà bản sắc tại Hàn Quốc, hay ngắm trăng Tsukimi lãng mạn giữa mùa gặt Nhật Bản. Mỗi chuyến bay cùng Vietjet không chỉ đưa bạn đến gần hơn với những nền văn hóa đặc sắc, mà còn kết nối yêu thương và mang đến trải nghiệm mới khắp thế giới.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hoá nghệ thuật hấp dẫn ở độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

