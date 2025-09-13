Lặng thầm đưa học sinh khuyết tật đến bến bờ tri thức

Hết lòng vì học sinh khuyết tật

Thầy Nguyễn Minh Phụng (31 tuổi) sinh ra và lớn lên tại xã biên giới Thông Bình, H.Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Tân Thành, Đồng Tháp) trong một gia đình gốc nông dân với 4 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với ý chí ham học, chàng trai nghèo vùng biên giới chưa bao giờ từ bỏ ước mơ theo đuổi con đường học vấn. Năm 2012, Minh Phụng thi đỗ vào ngành kinh tế của 2 trường đại học ở TP.HCM nhưng kinh tế gia đình eo hẹp, không đủ khả năng lo chi phí nên thầy đành tạm gác lại ước mơ.

Thầy Nguyễn Minh Phụng dạy học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp Ảnh: Mỹ Xuyên

Với khao khát tiếp tục con đường học vấn, Minh Phụng rẽ sang chọn học ngành sư phạm tại Trường ĐH Đồng Tháp. Gia cảnh rất khó khăn nên Minh Phụng nỗ lực vượt khó, vừa đi học vừa tranh thủ thời gian đi làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, đến năm 2016, Minh Phụng tốt nghiệp ra trường và quyết định chọn Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp là ngôi nhà thứ 2 của mình để gắn bó.

Mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm dạy học trong môi trường đặc biệt, Minh Phụng đối mặt với nhiều áp lực do học sinh khuyết tật thường hạn chế về ngôn ngữ và thầy cũng chưa rành cách diễn đạt. "Những ngày đầu đứng lớp, tôi rất bỡ ngỡ vì không hiểu hết ý của các em học sinh. Học sinh khuyết tật không như học sinh bình thường, các em muốn la hét hay chạy nhảy lúc nào là làm lúc đó nên nhiều khi tôi xử lý tình huống không kịp. Vì vậy, ngoài giờ lên lớp tôi chủ động học tập ở đồng nghiệp về ngôn ngữ, ký hiệu để giao tiếp tốt với học sinh. Đồng thời qua quá trình tiếp xúc với học sinh khuyết tật, tôi cảm nhận các em có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên muốn giúp các em tiến bộ hơn trong học tập cũng như nâng cao kỹ năng sống. Từ đó, tôi tích cực nghiên cứu các phương pháp giảng dạy phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy cho học sinh khuyết tật tốt hơn", thầy chia sẻ.

Qua thực tế giảng dạy trên lớp, thầy Minh Phụng nhận thấy việc truyền thụ kiến thức bằng phương pháp bình thường sẽ làm các em khó có thể hiểu bài và học tốt. Từ đó, thầy đã có nhiều sáng kiến mới để áp dụng vào giảng dạy cho học sinh khuyết tật, nhất là với môn toán. Thầy còn ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng, khéo léo, tỉ mỉ lồng ghép các trò chơi, hình ảnh, âm thanh sinh động để tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em hiểu bài hơn và phát triển tư duy tốt hơn.

Thầy Nguyễn Minh Phụng dạy học sinh môn toán Ảnh: Mỹ Xuyên

Cùng với việc đồng hành cùng học sinh trong học tập, thầy Minh Phụng còn dành nhiều tình thương yêu, sự quan tâm, giúp các em phát triển kỹ năng sống. Đáng chú ý, thầy đã đề xuất Ban Giám hiệu xây dựng mô hình "Câu lạc bộ học tập", phối hợp cùng các giáo viên khác tổ chức những tiết học ngoại khóa cho học sinh. Đồng thời, phối hợp tổ chức "Chuyến xe kết nối" giúp học sinh có cơ hội giao lưu văn nghệ với học sinh các trường khác; tổ chức dạy học sinh trồng hoa, cây xanh trang trí khuôn viên lớp học; thực hiện mô hình vườn rau sạch tại trường cho các em tự tay trồng, chăm sóc. Thông qua các hoạt động này, học sinh được trải nghiệm thực tế, có thêm kiến thức, kỹ năng sống, từ đó giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Thầy Nguyễn Minh Phụng chia sẻ: "Điều cần có ở một giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp chính là lòng yêu nghề, mến trẻ và sự đồng cảm sâu sắc đối với trẻ em khuyết tật. Đây là một môi trường không chỉ có tinh thần trách nhiệm mà còn là sự yêu thương, tình cảm gắn bó giữa thầy cô đối với học sinh khuyết tật. Vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày, được nhìn thấy các em phát triển là bao nhiêu mệt nhọc của tôi đều tan biến. Đó cũng là động lực để tôi gắn bó với ngôi trường này đến ngày hôm nay".

Thầy Nguyễn Minh Phụng luôn được học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp quý mến Ảnh: Mỹ Xuyên

Trái tim nhà giáo tận tụy

Không chỉ có tấm lòng yêu mến trẻ thơ, thầy Minh Phụng còn phát huy tốt vai trò trong công tác Công đoàn. Với nhiệm vụ là Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, thầy Minh Phụng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào, hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động. Đặc biệt, từ khi còn là sinh viên, thầy đã nhận thức được ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến máu tình nguyện nên luôn tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Ngoài việc tích cực tham gia vận động đoàn viên, người lao động ở trường tham gia hiến máu tình nguyện, bản thân thầy đi đầu, gương mẫu và nhiệt tình tham gia cho máu. Đồng thời, thầy tham gia Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" để kịp thời hiến máu cứu người trong những lúc bệnh nhân cần máu để qua cơn nguy hiểm. Đến nay, thầy và gia đình có đến 31 lần hiến máu tình nguyện. Những giọt máu nghĩa tình do thầy Minh Phụng và gia đình hiến tặng không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Sa Đéc ngày càng phát triển.

Thầy Nguyễn Minh Phụng bộc bạch: "Theo tôi, hiến máu cứu người là một việc làm ý nghĩa nên những năm qua, tôi và gia đình luôn tích cực tham gia. Tôi hy vọng những giọt máu nhỏ bé của mình sẽ góp phần cứu chữa và mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần truyền máu".

Trong 9 năm qua, tâm huyết và sự cống hiến của thầy Minh Phụng đã được ghi nhận khi thầy nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2019 - 2023). Nổi bật nhất là thầy Minh Phụng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 (tháng 5.2025). Thầy cũng được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh về thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và thực hiện nhiệm vụ năm học.

Cô Lâm Thị Thu Hân, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp, đánh giá: "Thầy Nguyễn Minh Phụng là tấm gương nhà giáo trẻ mẫu mực, hết lòng với nghề và dành nhiều tình thương yêu đối với học sinh khuyết tật. Trong công tác chuyên môn, thầy luôn năng nổ, có nhiều tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thầy Minh Phụng còn sống chan hòa, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, đồng thời làm tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn. Đáng chú ý, thầy Minh Phụng và gia đình luôn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là một tấm gương rất đáng trân trọng và biểu dương".

Trong thế giới hiện đại, khi không ít người mải miết với những lựa chọn danh vọng và lợi ích, thì ở Sa Đéc, có một thầy giáo âm thầm thắp lên ngọn lửa yêu thương, truyền cảm hứng cho những người yếu thế. Thầy Nguyễn Minh Phụng không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người - bằng cả trái tim.