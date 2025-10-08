Tiếng hát nối miền yêu thương

Nếu dừng lại một phút để quan sát, để lắng nghe, bạn sẽ thấy giữa những khúc ca ấy có một thanh âm không cho mình mà dành cho những mảnh đời bất hạnh, không mái nhà... của Nhóm thiện nguyện Tiếng hát cho đời. Tiếng hát ấy đến từ những người công chức, viên chức, người lao động tự do... Điểm chung của họ là có một trái tim thấm đẫm sự thấu cảm, sẻ chia, họ dùng lời ca thay lời cảm ơn cuộc sống, đem những đồng tiền bán hàng rong đến những mảnh đời bất hạnh.

Với ý tưởng ban đầu là giúp đỡ người khó khăn và duy trì hoạt động này sao cho bền vững, nên thay vì lập nhóm kêu gọi lòng nhân ái từ mọi người, đôi bạn Bùi Quang Anh, Phan Công Thiên Vũ đã nghĩ ra phương án tự chủ động lao động tạo ra kinh phí, bè bạn ai rảnh rỗi có thể tặng chút thời gian nghỉ ngơi mỗi tối để cùng nhau rong ruổi ở những góc phố hát và bán hàng rong. Nói là làm, Vũ và Quang Anh bỏ tiền túi của mình đi mua loa kéo. Rồi bạn bè biết hỗ trợ thêm tiền mua micro, mua đồ dùng, bánh kẹo...

Và từ đầu năm 2019, giữa lòng thành phố, những tiếng hát yêu thương bắt đầu cuộc hẹn kết nối vòng tay nhân ái.

Sáu giờ tối, không kể ngày nắng hay mưa, nhóm bạn tụ tập lại các quán ăn, đem lời ca đến với du khách. Buổi ban đầu nhóm gặp vô vàn khó khăn, dù Quang Anh đã chủ động xin phép và giới thiệu mục tiêu của nhóm trước khi hát nhưng nhóm bạn vẫn phải đối mặt với ánh mắt ngờ vực, sự xua đuổi của du khách và chủ quán. Bởi thật khó khăn để bắt người xa lạ đặt niềm tin vào nhau chỉ vì bạn khoác lên người những bộ đồ vest khi chưa kịp thoát vai công sở.

Giữa thời đại thật giả lẫn lộn, người ta không sợ mất năm ba chục nghìn mua kẹo kéo mà sợ mất niềm tin, vơi mòn cảm xúc, gia tăng hồ nghi sau những lần lòng tốt, sự nhiệt thành bị lợi dụng. Để nhận diện sự thật, cần nhiều lắm thời gian. Trong khoảnh khắc ngồi ăn uống giải trí mấy ai đủ kiên nhẫn để hiểu. Việc bị phớt lờ, xua đuổi diễn ra như cơm bữa. Chính bản thân nhóm bạn cũng gặp khó khăn vì đối diện với cái tôi của mình khi va đập ánh nhìn du khách trước những tình huống trên. Nhưng sau mỗi đêm, ngồi đếm xếp những đồng tiền lẻ bán kẹo và nghĩ về ánh mắt ấm áp động viên của những người xa lạ, nghĩ về ngày cuối tuần có những hoàn cảnh được hỗ trợ thêm thùng sữa, bao gạo, nhóm bạn lại kiên trì động viên nhau. Đặc biệt, dù bận rộn hai bạn Quang Anh và Thiên Vũ luôn luôn có mặt.

Bàn giao một căn nhà tình thương cho gia đình anh K Xinh (Lạc Xuân, Đơn Dương) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Rồi dần dà, những quán nhóm bạn hay lui tới cũng hiểu, cũng biết, vì giữa thời đại công nghệ số, việc tìm hiểu nhận diện thông tin cá nhân không mấy là khó khăn. Đặc biệt Quang Anh vốn là người điều hành của Công ty Bất động sản 24h, không lạ mặt với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngoài Quang Anh còn có anh Thành Quang (công an), Đặng Nhật (tòa án), các bạn nhân viên Công chứng Minh Tâm, vợ chồng bạn Linh - Bảo, anh Đạt… Sự nhiệt thành của mọi người cũng được đền đáp xứng đáng. Chính các hàng quán trở thành người hỗ trợ, tài trợ kêu gọi khách hàng mua ủng hộ cho nhóm, đặc biệt là chị Như (chủ hải sản Út Như).

Đều đặn vào mỗi chiều thứ sáu, đại diện nhóm sẽ liên hệ với điều dưỡng, bác sĩ ở Bệnh viện đa Khoa tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng… tìm 20 bệnh nhân khó khăn để hỗ trợ mỗi người 300.000 đồng. Trưa thứ bảy, sau khi công việc tại cơ quan đã xong, nhóm bạn đến bên các bệnh nhân trao tặng, động viên tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn và có niềm tin quanh họ vẫn còn nhiều lắm sự yêu thương của người lạ xa.

Hành trình yêu thương của nhóm bạn nhận được sự động viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt. Ngày 6.11.2019, Hội chữ thập đỏ thành Phố Đà Lạt đã trao quyết định 117/QĐ-CTĐ công nhận "Nhóm thiện nguyện Tiếng hát cho đời" là nhóm mở hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt chung tay góp kinh phí nhân đạo hỗ trợ người bị bệnh, người nghèo, các hoàn cảnh mồ côi… trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày được công nhận, hoạt động của nhóm thuận lợi hơn. Với tính chất mở, thành viên nhóm mỗi ngày một đông. Ngoài việc cố định trao 20 phần quà, mỗi tuần nhóm còn chủ động tìm đến những người già, người neo đơn, trẻ mồ côi hỗ trợ mỗi tháng 1.500.000 đồng và nhu yếu phẩm.

Mỗi thành viên nhóm là cánh tay nối dài những tấm lòng hảo tâm đến các hoàn cảnh khó khăn. Bất cứ lúc nào nghe thông tin những mảnh đời bất hạnh đang giành giật sự sống, nhóm cũng ngay lập tức hỗ trợ, sẻ chia, động viên bệnh nhân nghèo. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, thành viên nhóm đã lên Đam Rông trao 210 phần quà (tổng số tiền là 82.000.000 đồng) cho đồng bào khó khăn; hai chuyến xe nghĩa tình chở hàng hóa lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ khúc ruột miền Trung (năm 2020); bàn giao một căn nhà tình thương cho gia đình anh K Xinh (Lạc Xuân - Đơn Dương)…

Đồng hành cùng miền Trung ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhóm bạn cứ lặng thầm nhiệt thành động viên nhau duy trì, mở rộng hoạt động với tâm niệm đây là cách trả ơn đời cho ta một cơ thể còn đủ khỏe mạnh để lao động, có chỗ che nắng che mưa, có việc để làm, còn cha mẹ để yêu thương… Làm được gì cho nhau giữa cuộc sống thì làm, không câu nệ hơn thua.

Trong truyện Người ăn xin của Ivan Sergeyevich Turgenev mà mỗi chúng ta đã từng đọc khi dạy con trẻ đã nhắc rằng tình yêu thương, sự tử tế đôi khi không chỉ trao gửi cho ai đó vật chất mà quan trọng hơn còn cần cả tấm lòng, sự thấu hiểu, sẻ chia, trắc ẩn.

Với những công ty, doanh nghiệp lớn, cá nhân có điều kiện, việc trích trao vài trăm triệu mỗi năm cho những mảnh đời bất hạnh không hiếm, không lạ, không lớn. Nhưng cách thức hoạt động, việc làm của "Nhóm thiện nguyện Tiếng hát cho đời" góp phần nới rộng vòng tay, lan tỏa, khơi gợi tinh thần lá lành đùm lá rách. Từ 10 thành viên ban đầu, nay nhóm đã có hơn 500 người.

Nhóm thiện nguyện tại Tu viện Nguyên Không - cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ở phạm vi rộng, việc bạn bỏ ba mươi, năm mươi ngàn ra mua kẹo kéo, thả một icon yêu thương, tin tưởng vào bài đăng hoạt động nhóm cũng là cách gián tiếp động viên, hỗ trợ tinh thần. Việc làm thiện nguyện đâu cần phân biệt giàu nghèo, đâu cần phải có kinh tế dư dả, chỉ cần có tấm lòng, sự hào sảng, đồng cảm, thấu hiểu, ai cũng có thể góp phần gieo những yêu thương.

Mỗi chúng ta cũng vậy, thiện nguyện, sống đẹp đâu có gì là xa xôi. Bạn cúi xuống nhặt bọc rác ai quăng giữa đường, nép qua một bên cho chiếc xe cứu thương đi nhanh hơn tới bệnh viện, nở nụ cười thật ấm áp với người lạ, biết lắng nghe nhau, trao cho nhau chút niềm tin, thu hồi những xúc cảm tiêu cực…, chỉ đơn giản thôi nhưng biết đâu cũng chính những hành động nhỏ ấy như tia nắng ấm mang mùa xuân cho những người xung quanh. Khi trong tim đủ yêu thương, mọi giới hạn tự khắc sẽ xóa nhòa...