Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Ca sĩ Hòa Minzy được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/10/2025 17:23 GMT+7

Trong số 20 cá nhân được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 có nhiều người nổi tiếng và truyền cảm hứng trong cộng đồng như: ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy); Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc...

Ngày 3.10, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã công bố kết quả xét chọn Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Từ 84 hồ sơ do 26 đơn vị đề cử, Hội đồng đã lựa chọn 20 cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để vinh danh.

Danh sách gồm: 

1. Chị Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội Trường Mầm non Mã Đà (Đồng Nai).

2. Chị Nguyễn Biền Thương, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng). 

3. Chị Phạm Thùy Dương, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP.Hải Phòng.

4. Chị Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. 

5. Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Điện Biên).

6. Anh Nguyễn Bão Chung, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, trợ lý Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh. 

7. Chị Hồ Ngọc Thiên Thư, cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). 

8. Anh Vũ Hồng Quân, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN. 

9. Anh Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện 7/5 (Công an tỉnh Điện Biên). 

10. Anh Khuất Việt Anh, cán bộ Công an xã A Lưới 2 (TP.Huế).

Ca sĩ Hòa Minzy được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025- Ảnh 1.

Ca sĩ Hòa Minzy được xét chọn trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025

ẢNH: BTC

11. Chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, nhà sáng lập chương trình Gen Zero, Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025. 

12. Anh Thạch Ngọc Hải, sáng lập "Dự án cho em" (Đồng Tháp). 

13. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy). 

14. Anh Vũ Tiến Mạnh, VĐV điền kinh Đội điền kinh khuyết tật VN. 

15. Anh Nguyễn Tấn Sang, VĐV Pencak Silat, TP.HCM.

16. Anh Sùng A Tủa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

17. Anh Hà Văn Sáng, đoàn viên Chi đoàn bản Nguồn, xã Mường Bang (Sơn La). 

18. Anh Danh Hoài Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tân Đông. 

19. Chị Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn. 

20. Anh Nguyễn Viết Hải, Chánh văn phòng Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. 

Lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Gala "Thanh niên sống đẹp" tại Hà Nội ngày 10 - 11.10.2025. Đây là dịp tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Tin liên quan

Nữ ca sĩ Hòa Minzy được đề nghị xét Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Nữ ca sĩ Hòa Minzy được đề nghị xét Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Năm nay, quy chế Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' có sự điều chỉnh, áp dụng cho thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Riêng đối với cán bộ chuyên trách của Hội, độ tuổi được nới rộng đến 35. Trong số hồ sơ xét giải có ca sĩ Hòa Minzy.

22 thanh niên tiêu biểu nhận giải '15 tháng 10', 'Thanh niên sống đẹp'

Tặng quà cho gương ‘Thanh niên sống đẹp’ có hoàn cảnh khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

thanh niên sống đẹp Giải thưởng Thanh niên sống đẹp Hòa Minzy Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận