Ca sĩ Hòa Minzy được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025

Ngày 3.10, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã công bố kết quả xét chọn Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Từ 84 hồ sơ do 26 đơn vị đề cử, Hội đồng đã lựa chọn 20 cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để vinh danh.

Danh sách gồm:

1. Chị Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội Trường Mầm non Mã Đà (Đồng Nai).

2. Chị Nguyễn Biền Thương, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng).

3. Chị Phạm Thùy Dương, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP.Hải Phòng.

4. Chị Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

5. Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Điện Biên).

6. Anh Nguyễn Bão Chung, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, trợ lý Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

7. Chị Hồ Ngọc Thiên Thư, cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

8. Anh Vũ Hồng Quân, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN.

9. Anh Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện 7/5 (Công an tỉnh Điện Biên).

10. Anh Khuất Việt Anh, cán bộ Công an xã A Lưới 2 (TP.Huế).

Ca sĩ Hòa Minzy được xét chọn trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 ẢNH: BTC

11. Chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, nhà sáng lập chương trình Gen Zero, Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025.

12. Anh Thạch Ngọc Hải, sáng lập "Dự án cho em" (Đồng Tháp).

13. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy).

14. Anh Vũ Tiến Mạnh, VĐV điền kinh Đội điền kinh khuyết tật VN.

15. Anh Nguyễn Tấn Sang, VĐV Pencak Silat, TP.HCM.

16. Anh Sùng A Tủa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

17. Anh Hà Văn Sáng, đoàn viên Chi đoàn bản Nguồn, xã Mường Bang (Sơn La).

18. Anh Danh Hoài Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tân Đông.

19. Chị Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn.

20. Anh Nguyễn Viết Hải, Chánh văn phòng Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Gala "Thanh niên sống đẹp" tại Hà Nội ngày 10 - 11.10.2025. Đây là dịp tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.