Tặng quà cho gương ‘Thanh niên sống đẹp’ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 9.10, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định cùng đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và các nhà hảo tâm đến thăm, động viên và tặng quà cho em Đoàn Thuận An (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định), gương "Thanh niên sống đẹp" cấp tỉnh năm 2024.

Em An và chị gái Đoàn Ngọc Ánh (sinh viên năm 2, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn) hiện sống tại P.Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn). Khi An được 18 tháng tuổi thì mẹ qua đời do bệnh tật. Không có cha, hai chị em An sống nhờ bà ngoại làm nghề gia công sản phẩm nhựa giả mây. Tháng 4.2024, bà ngoại cũng mất.

Từ đó, hai chị em phải tự lo cho cuộc sống của mình. Hằng ngày, ngoài việc học tập, chị em Ngọc Ánh và Thuận An còn phải tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chi phí học hành...

Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng hai chị em Ngọc Ánh và Thuận An vẫn quyết tâm học hành, kết quả học tập thuộc nhóm đứng đầu lớp. An là Bí thư Chi đoàn, Chủ nhiệm CLB Media của Trường THPT Bùi Thị Xuân, rất năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, Hội và được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Quy Nhơn tuyên dương là "Thanh niên sống đẹp" năm 2024.

Anh Phạm Hồng Hiệp cho biết, em Đoàn Thuận An sẽ được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tuyên dương là gương "Thanh niên sống đẹp" trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2024) sắp đến.

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định cũng tặng quà, động viên 1 học sinh khác của Trường THPT Bùi Thị Xuân. Học sinh này đang mắc bệnh và có hoàn cảnh khó khăn.