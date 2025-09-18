Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nữ ca sĩ Hòa Minzy được đề nghị xét Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/09/2025 17:38 GMT+7

Năm nay, quy chế Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' có sự điều chỉnh, áp dụng cho thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Riêng đối với cán bộ chuyên trách của Hội, độ tuổi được nới rộng đến 35. Trong số hồ sơ xét giải có ca sĩ Hòa Minzy.

Ngày 18.9, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã họp Hội đồng xét chọn giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, với sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tại phiên họp, anh Nguyễn Kim Quy đã nhấn mạnh đây là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên có việc làm và cử chỉ cao đẹp, từ đó lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Nữ ca sĩ hòa Minzy được đề nghị xét giải thưởng thanh niên sống đẹp 2025 - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Kim Quy chủ trì Hội đồng xét Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm nay, quy chế giải thưởng có sự điều chỉnh, áp dụng cho thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Riêng đối với cán bộ chuyên trách của Hội, độ tuổi được nới rộng đến 35. Anh Quy cũng lưu ý về những trường hợp đặc biệt, không bị giới hạn độ tuổi, nhưng phải có thành tích thực sự xuất sắc và mang tính đại diện cao.

Các ứng viên sẽ được phân loại theo nhiều lĩnh vực như học tập, giảng dạy, quốc phòng - an ninh, sản xuất kinh doanh, hoạt động tình nguyện và văn hóa nghệ thuật.

Anh Quy đề nghị hội đồng có thể phát hiện và giới thiệu thêm những tấm gương mới, xứng đáng để cùng thảo luận và đưa vào danh sách bình chọn cuối cùng, đảm bảo tính công tâm và toàn diện cho giải thưởng.

81 hồ sơ xét Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Nữ ca sĩ hòa Minzy được đề nghị xét giải thưởng thanh niên sống đẹp 2025 - Ảnh 2.

Các thành viên Hội đồng xét Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo báo cáo của ban tổ chức, tính đến ngày 12.9, cơ quan thường trực đã tiếp nhận tổng cộng 81 hồ sơ từ 24 đơn vị và các cá nhân tự đề xuất.

Trong đó có 74 hồ sơ do các tỉnh, thành phố, đơn vị Đoàn trực thuộc và tổ chức thành viên gửi về, cùng 7 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử. Đáng chú ý, 22 đơn vị không đề xuất hồ sơ vì chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế.

Qua rà soát, có 49 hồ sơ đủ điều kiện về độ tuổi, được chia thành nhiều nhóm lĩnh vực hoạt động: tình nguyện an sinh xã hội, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sản xuất kinh doanh, giảng dạy và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nữ ca sĩ hòa Minzy được đề nghị xét giải thưởng thanh niên sống đẹp 2025 - Ảnh 3.

Ca sĩ Hòa Minzy

ẢNH: BTC

Trong số này, 20 gương thanh niên xuất sắc nhất đã được lựa chọn trình Hội đồng xem xét, trên cơ sở đảm bảo cơ cấu đối tượng, lĩnh vực và phân bổ vùng miền.

Trong danh sách 20 gương mặt, có ca sĩ Hòa Minzy; anh Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện 7/5, Công an tỉnh Điện Biên; Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Nhà sáng lập Chương trình Gen Zero, Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025; anh Thạch Ngọc Hải, người sáng lập Dự án “Cho em”, tỉnh Đồng Tháp...

Nữ ca sĩ hòa Minzy được đề nghị xét giải thưởng thanh niên sống đẹp 2025 - Ảnh 4.

Thành viên Hội đồng xét Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sau khi xem xét hồ sơ, các thành viên hội đồng đã thống nhất lựa chọn 15 cá nhân được giải thưởng năm nay.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là phần thưởng do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích trong xã hội. 

Khám phá thêm chủ đề

