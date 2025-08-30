Tối 29.8.2025, ngay trước thềm buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hình ảnh các cựu quân nhân với mái tóc bạc phơ cùng hát vang những bài ca đã khiến không khí trong những ngày lịch sử này trở nên xúc động, thiêng liêng.

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

Dù thời tiết lúc nắng lúc mưa, người dân vẫn kiên trì xếp hàng từ rất sớm, không quản ngại gian khó. Tinh thần ấy không chỉ thể hiện sự chờ đợi đầy háo hức mà còn khẳng định một tình yêu nước luôn bền bỉ, cháy mãi trong mỗi trái tim.