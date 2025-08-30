Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử
Video Thời sự

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

30/08/2025 04:00 GMT+7

Ngay trước thềm buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hình ảnh các cựu quân nhân với mái tóc bạc phơ cùng hát vang những bài ca đã khiến không khí trong những ngày lịch sử này trở nên xúc động, thiêng liêng.

Tối 29.8.2025, ngay trước thềm buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hình ảnh các cựu quân nhân với mái tóc bạc phơ cùng hát vang những bài ca đã khiến không khí trong những ngày lịch sử này trở nên xúc động, thiêng liêng.

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

Dù thời tiết lúc nắng lúc mưa, người dân vẫn kiên trì xếp hàng từ rất sớm, không quản ngại gian khó. Tinh thần ấy không chỉ thể hiện sự chờ đợi đầy háo hức mà còn khẳng định một tình yêu nước luôn bền bỉ, cháy mãi trong mỗi trái tim.

Hà Nội bất ngờ mưa lớn, nhiều người vẫn đứng giữ chỗ xem tổng duyệt A80

Hà Nội bất ngờ mưa lớn, nhiều người vẫn đứng giữ chỗ xem tổng duyệt A80

Tối 29.8, một cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm Hà Nội, nơi hàng ngàn người dân đang chờ xem buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

