'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo

Đây là địa điểm được bệnh viện bố trí riêng để hội thực hiện hoạt động nấu và phát cháo miễn phí.

Bếp cháo của hội đã duy trì hoạt động từ khá lâu, nhờ sự đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tình nguyện viên, cơ quan và tổ chức hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai. "Nồi cháo tình thương" không chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo và người nhà chăm sóc tại bệnh viện, mà còn lan tỏa, trở thành điểm đến cho những người neo đơn, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn...

Chưa tới 5 giờ sáng, bà con đã xếp hàng chờ đợi nhận cháo tại tầng trệt Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bệnh nhân và người nhà đến nhận cháo 0 đồng

Các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, vào lúc 5 giờ, nồi cháo đã sẵn sàng phục vụ bà con. Đến gần đến 6 giờ là hết cháo. Để chuẩn bị, các tình nguyện viên của hội phải lo nguyên liệu từ tối hôm trước nhằm kịp nấu và phát cháo nóng vào sáng sớm.

Những bao gạo ngon để nấu cháo cho bà con

Trung bình, một nồi cháo sử dụng 10 kg gạo, 3 kg xương, thịt cùng gia vị kèm theo, tất cả đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông thường, mỗi buổi sẽ nấu 2 nồi phục vụ bà con.

Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai duy trì phát cháo từ 5 giờ đến 6 giờ mỗi sáng (trừ ngày cuối tuần)

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc duy trì thường xuyên nồi cháo tình thương, nhưng Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai vẫn kiên trì với chương trình bằng tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Bên cạnh sự kêu gọi ủng hộ, chính các thành viên trong hội cũng trực tiếp đóng góp để nồi cháo luôn đỏ lửa.

Bà con tự cho gia vị thêm sau khi nhận cháo

Những bát cháo ấm áp tình người là minh chứng cụ thể và thiết thực cho tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng dành cho bệnh nhân nghèo và những mảnh đời còn kém may mắn.