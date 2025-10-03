Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo

Bài và ảnh: Trịnh Cường
Đồng Nai
03/10/2025 09:00 GMT+7

Sáng 18 và 19.9.2025 tại khu vực tầng trệt Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bếp nấu 'Nồi cháo tình thương' dành cho bệnh nhân nghèo và người nhà nuôi bệnh.

Đây là địa điểm được bệnh viện bố trí riêng để hội thực hiện hoạt động nấu và phát cháo miễn phí.

Bếp cháo của hội đã duy trì hoạt động từ khá lâu, nhờ sự đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tình nguyện viên, cơ quan và tổ chức hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai. "Nồi cháo tình thương" không chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo và người nhà chăm sóc tại bệnh viện, mà còn lan tỏa, trở thành điểm đến cho những người neo đơn, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn...

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 1.

Chưa tới 5 giờ sáng, bà con đã xếp hàng chờ đợi nhận cháo tại tầng trệt Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 2.

Bệnh nhân và người nhà đến nhận cháo 0 đồng

Các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, vào lúc 5 giờ, nồi cháo đã sẵn sàng phục vụ bà con. Đến gần đến 6 giờ là hết cháo. Để chuẩn bị, các tình nguyện viên của hội phải lo nguyên liệu từ tối hôm trước nhằm kịp nấu và phát cháo nóng vào sáng sớm. 

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 3.

Những bao gạo ngon để nấu cháo cho bà con

Trung bình, một nồi cháo sử dụng 10 kg gạo, 3 kg xương, thịt cùng gia vị kèm theo, tất cả đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông thường, mỗi buổi sẽ nấu 2 nồi phục vụ bà con.

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 4.

Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai duy trì phát cháo từ 5 giờ đến 6 giờ mỗi sáng (trừ ngày cuối tuần)

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc duy trì thường xuyên nồi cháo tình thương, nhưng Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai vẫn kiên trì với chương trình bằng tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Bên cạnh sự kêu gọi ủng hộ, chính các thành viên trong hội cũng trực tiếp đóng góp để nồi cháo luôn đỏ lửa.

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 5.

Bà con tự cho gia vị thêm sau khi nhận cháo

Những bát cháo ấm áp tình người là minh chứng cụ thể và thiết thực cho tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng dành cho bệnh nhân nghèo và những mảnh đời còn kém may mắn.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

'Nồi cháo tình thương' mang hơi ấm sẻ chia đến bệnh nhân nghèo- Ảnh 6.

 

Xem thêm bình luận