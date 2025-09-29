Trung thu mơ ước của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Báo Tuổi Trẻ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) với sự tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, mang lại niềm vui cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại TP.HCM, Tây Ninh và An Giang.

Nguyễn Ngọc Băng Di, học lớp 2 Trường tiểu học Lê Lợi, xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè cũ), TP.HCM, đến điểm nhận quà từ sớm. Với 2 bím tóc gọn gàng, Di tham gia các trò chơi, được xem xiếc, các tiết mục văn nghệ… Với Di, đây là một ngày rất vui vì được chơi, được nhận quà và còn được ăn các món ngon do các cô chú trong ban tổ chức chuẩn bị. Ba mất sớm, mẹ bán nước giải khát và thuê ao nuôi cá để ba chị em Di được đến trường. Chị của Di năm nay học lớp 12, anh trai em học lớp 10. Ngoài giờ học, Di phụ mẹ làm việc nhà, nhặt nhạnh ve chai để bán, dành tiền sắm sửa đồ dùng học tập.

Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) - nhóm Chia sẻ - Sharing trao quà cho các em ẢNH: THANH ĐÔNG

Cũng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hằng ngày, 2 anh em Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Gia Huy cùng 9 tuổi, nhà ở khu vực cầu Thị Nghè, P.Thạnh Mỹ Tây (Q.Bình Thạnh cũ), TP.HCM, vừa đi học, vừa phụ bà bán vé số, làm việc nhà… Còn em Nguyễn Hữu Đạt, lớp 2 Trường tiểu học Phạm Văn Hai, P.Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình cũ), TP.HCM, sống với ông bà, cuộc sống khó khăn nên thường xuyên phụ bà đi lượm ve chai…

Đến nhận quà, vui trung thu còn có trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, các em rất tươi vui khi được tham gia các trò chơi với chú Cuội, chị Hằng. Để tiếp thêm động lực, ban tổ chức còn cho các em giao lưu với VĐV khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi. Câu chuyện vượt lên số phận của VĐV Nguyễn Hồng Lợi như tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các em.

Tại chương trình khai mạc, các phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh trung thu, đường, sữa, tập, phần ăn sáng… trị giá 800.000 đồng kèm 1 suất học bổng 500.000 đồng đã được đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đại diện nhóm Chia sẻ - Sharing, các đơn vị tài trợ trao tận tay cho 565 trẻ em. Riêng 100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em nhận phần quà trị giá 1.800.000 đồng (hiện vật 800.000 đồng và học bổng 1.000.000 đồng).

Trong tháng 9, chương trình Trung thu mơ ước mang niềm vui đến cho trẻ em ở TP.HCM, An Giang và Tây Ninh. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng 220 triệu đồng cho các cán bộ, nhân viên trực tiếp chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam và các bệnh nhi tại Làng Hòa Bình, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tổng kinh phí chăm lo trong chương trình Trung Thu mơ ước năm 2025 là 3,8 tỉ đồng.