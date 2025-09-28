Mang Trung thu mơ ước đến với 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thương lắm những em nhỏ vừa học vừa mưu sinh

Đây là chương trình do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Báo Tuổi Trẻ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) với sự tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, mang niềm vui cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại TP.HCM, Tây Ninh và An Giang.

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho các em. ẢNH THANH ĐÔNG

Đến tham gia chương trình có 565 em có hoàn cảnh khó khăn, vừa đi học, vừa phụ ông bà, cha mẹ trong cuộc sống mưu sinh và nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Nguyễn Ngọc Băng Di, học lớp 2 Trường tiểu học Lê Lợi, xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè trước đây), TP.HCM, đến điểm nhận quà từ sớm. Với 2 bím tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi vui, Di tham gia các trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng và xem xiếc, các tiết mục văn nghệ… Với Di, đây là một ngày rất vui vì không chỉ được chơi, được nhận quà mà còn được ăn trưa món ngon do các cô chú trong ban tổ chức chuẩn bị.

Gia đình Di có 4 nhân khẩu, ba mất sớm, mẹ bán nước giải khát và thuê ao nuôi cá để ba chị em Di được đến trường. Chị của Di năm nay học lớp 12, anh trai của Di học lớp 10. Ngoài giờ học, Di phụ mẹ làm việc nhà và nhặt nhạnh ve chai để bán, dành tiền sắm sửa đồ dùng học tập.

Cũng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai anh em Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Gia Huy cùng 9 tuổi, nhà ở khu vực cầu Thị Nghè, phường Thạnh Mỹ Tây (Q.Bình Thạnh trước đây), TP.HCM, hằng ngày phải vừa đi học vừa phụ bà bán vé số, làm việc nhà… Hay em Nguyễn Hữu Đạt, lớp 2 Trường tiểu học Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình trước đây), TP.HCM, sống với ông bà. Cuộc sống khó khăn nên Huy thường xuyên phụ bà đi lượm ve chai…

Đến nhận quà, vui trung thu còn có các em mắc bệnh hiểm nghèo, các em rất tươi vui khi được tham gia các trò chơi do chú Cuội, chị Hằng tổ chức.

Các trẻ vui chơi trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng. ẢNH THANH ĐÔNG

Để tiếp thêm động lực cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức còn cho các em giao lưu với vận động viên khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi. Mặc dù không có đôi chân, cánh tay phải bị teo, thế nhưng anh Nguyễn Hồng Lợi đã nỗ lực trở thành vận động viên bơi lội của TP.HCM với hàng loạt thành tích đáng nể. Tại chương trình, sự giao lưu từ vận động viên và câu chuyện vượt lên số phận của vận động viên Nguyễn Hồng Lợi như tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các em. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa trong chương trình.

Tiếp tục trao quà đến các em

Tại chương trình, các phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh trung thu, đường, sữa, tập, phần ăn sáng… trị giá 800.000 đồng kèm 1 suất học bổng 500.000 đồng đã được đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đại diện nhóm Chia sẻ - Sharing, các đơn vị tài trợ... trao tận tay cho 565 bạn nhỏ. Riêng 100 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi bạn nhận một phần quà trị giá 1.800.000 đồng (gồm quà hiện vật 800.000 đồng và học bổng 1.000.000 đồng).

Ông Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cùng bà Mai Thị Hạnh và các em nhỏ được nhận quà trong chương trình. ẢNH: NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

Không chỉ diễn ra ở TP.HCM, trong tháng 9, chương trình Trung thu mơ ước đã mang niềm vui đến hàng ngàn trẻ em ở TP.HCM, An Giang và Tây Ninh. Đó là những em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, vào đời sớm, cảnh nhà thiếu thốn… Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng 220 triệu đồng cho các cô chú cán bộ nhân viên trực tiếp chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam và các bệnh nhi tại Làng Hòa Bình, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Tổng kinh phí chăm lo trong chương trình Trung thu mơ ước năm 2025 là 3,8 tỉ đồng.