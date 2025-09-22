Để trẻ em an toàn khi ngồi trên ô tô và tránh bị xử phạt

Đây là quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Nếu vi phạm, có thể bị xử phạt theo điểm m, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 168/2024, mức phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, vậy, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m phải ngồi ở đâu trên ô tô? Làm sao để tránh bị xử phạt?

Khách hàng có con nhỏ tìm hiểu về ghế dành cho trẻ em trên ô tô ẢNH: D.K

Nhằm giải đáp các thắc mắc này, sáng 20.9 vừa qua, tại Thiso Mall Sala (phường Thủ Thiêm, TP.HCM), Jovikids - thương hiệu ghế ô tô trẻ em đạt chuẩn châu Âu đã phối hợp cùng Thiso Mall Sala tổ chức workshop với chủ đề "Hiểu luật mới, bảo vệ con yêu", hướng dẫn cho trẻ em ngồi trên ô tô thế nào cho an toàn, đúng quy định cũng như chọn và lắp đặt ghế ô tô an toàn cho trẻ em.

Theo các chuyên gia tham vấn tại workshop, trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi hoặc trẻ có chiều cao dưới 1,35m, thường xương khớp còn yếu, cổ, đầu và ngực yếu hơn người lớn, vì vậy việc ngồi ở ghế trước sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, nếu trẻ ngồi ở ghế trước mà không có thiết bị bảo vệ an toàn như ghế trẻ em, không được thắt dây an toàn đúng cách… thì trẻ có thể bị hất văng về phía trước khi xe đột ngột dừng lại hoặc va chạm, dễ gây thương vong cho trẻ.

Theo thống kê, trên thế giới đã có gần 100 quốc gia đã ban hành quy định cấm trẻ em ngồi cùng hàng ghế với ngưới lái và quy định này đã mang lại kết quả rõ rệt trong việc giảm thiểu thương vong trẻ em khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông.

Điển hình, Australia áp dụng từ năm 1971, đã giảm 80% tỉ lệ tử vong ở trẻ em khi xảy ra sự cố, Thụy Điển áp dụng từ năm 1975 giảm 90% tỷ lệ thương vong và Canada áp dụng từ năm 1976 giảm 60%. Qua đó, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thương vong cho trẻ em khi áp dụng quy định này.

Khách hàng cho con trải nghiệm ghế ngồi an toàn trên xe ô tô ẢNH: D.K

Tại workshop, chuyên gia của Jovikids đã phân tích các tiêu chí chọn ghế ngồi trên ô tô phù hợp độ tuổi, cân nặng, chiều cao của trẻ; đồng thời hướng dẫn cách lắp đặt ghế trên ôtô với isofix kết hợp với chân chống phụ hoặc đai top tether và các tiêu chuẩn an toàn R44, R129 đang được áp dụng trên toàn cầu. Những kiến thức này giúp phụ huynh hiểu biết và trang bị ghế an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô, giúp giảm tới 70% nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho trẻ, đặc biệt là vùng đầu, cổ và cột sống.