Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Để trẻ em an toàn khi ngồi trên ô tô và tránh bị xử phạt

Huỳnh Duy Khang
Huỳnh Duy Khang
22/09/2025 07:49 GMT+7

Từ 1.1.2026, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái trên ô tô, nếu vi phạm, sẽ bị xử phạt.

Đây là quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Nếu vi phạm, có thể bị xử phạt theo điểm m, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 168/2024, mức phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, vậy, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m phải ngồi ở đâu trên ô tô? Làm sao để tránh bị xử phạt?

Để trẻ em an toàn khi ngồi trên xe ô tô và tránh bị xử phạt - Ảnh 1.

Khách hàng có con nhỏ tìm hiểu về ghế dành cho trẻ em trên ô tô

ẢNH: D.K

Nhằm giải đáp các thắc mắc này, sáng 20.9 vừa qua, tại Thiso Mall Sala (phường Thủ Thiêm, TP.HCM), Jovikids - thương hiệu ghế ô tô trẻ em đạt chuẩn châu Âu đã phối hợp cùng Thiso Mall Sala tổ chức workshop với chủ đề "Hiểu luật mới, bảo vệ con yêu", hướng dẫn cho trẻ em ngồi trên ô tô thế nào cho an toàn, đúng quy định cũng như chọn và lắp đặt ghế ô tô an toàn cho trẻ em.

Theo các chuyên gia tham vấn tại workshop, trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi hoặc trẻ có chiều cao dưới 1,35m, thường xương khớp còn yếu, cổ, đầu và ngực yếu hơn người lớn, vì vậy việc ngồi ở ghế trước sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, nếu trẻ ngồi ở ghế trước mà không có thiết bị bảo vệ an toàn như ghế trẻ em, không được thắt dây an toàn đúng cách… thì trẻ có thể bị hất văng về phía trước khi xe đột ngột dừng lại hoặc va chạm, dễ gây thương vong cho trẻ.

Theo thống kê, trên thế giới đã có gần 100 quốc gia đã ban hành quy định cấm trẻ em ngồi cùng hàng ghế với ngưới lái và quy định này đã mang lại kết quả rõ rệt trong việc giảm thiểu thương vong trẻ em khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông.

Điển hình, Australia áp dụng từ năm 1971, đã giảm 80% tỉ lệ tử vong ở trẻ em khi xảy ra sự cố, Thụy Điển áp dụng từ năm 1975 giảm 90% tỷ lệ thương vong và Canada áp dụng từ năm 1976 giảm 60%. Qua đó, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thương vong cho trẻ em khi áp dụng quy định này.

Để trẻ em an toàn khi ngồi trên xe ô tô và tránh bị xử phạt - Ảnh 2.

Khách hàng cho con trải nghiệm ghế ngồi an toàn trên xe ô tô

ẢNH: D.K

Tại workshop, chuyên gia của Jovikids đã phân tích các tiêu chí chọn ghế ngồi trên ô tô phù hợp độ tuổi, cân nặng, chiều cao của trẻ; đồng thời hướng dẫn cách lắp đặt ghế trên ôtô với isofix kết hợp với chân chống phụ hoặc đai top tether và các tiêu chuẩn an toàn R44, R129 đang được áp dụng trên toàn cầu. Những kiến thức này giúp phụ huynh hiểu biết và trang bị ghế an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô, giúp giảm tới 70% nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho trẻ, đặc biệt là vùng đầu, cổ và cột sống. 

Khám phá thêm chủ đề

trẻ em Ô tô trẻ em ngồi trên ô tô ghế trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận