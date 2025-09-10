Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hai anh em Bắc Ninh và hành trình làm thiện nguyện suốt 5 năm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/09/2025 14:30 GMT+7

Hai anh em Nguyễn Minh Dương (SN 1993) và Nguyễn Minh Đức (SN 2000) đã duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện từ năm 2020 đến nay.

Hai chàng trai trẻ hiện đang kinh doanh Karaoke tại Bắc Ninh và điều hành công ty bất động sản MD Lands. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cả hai mong muốn góp phần hỗ trợ những em nhỏ hiếu học và các gia đình khó khăn tại quê hương Quế Nham (Bắc Giang cũ) cũng như ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó, nhiều chương trình từ thiện đã được tổ chức thường xuyên.

Trong giai đoạn dịch Covid -19, anh em Dương - Đức đã kêu gọi và hỗ trợ hơn 5.000 suất ăn cùng 2.000 thùng khẩu trang cho lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn. Tại các bệnh viện trong tỉnh Bắc Giang (cũ), hàng nghìn suất cháo miễn phí được phát cho bệnh nhân và người nhà. Ở vùng cao Hà Giang (cũ), nhiều chuyến quà gồm quần áo ấm, chăn màn và nhu yếu phẩm đã được chuyển đến cho trẻ em nghèo.

Hai anh em Bắc Ninh và hành trình làm thiện nguyện suốt 5 năm - Ảnh 1.

Hai anh em Dương - Đức tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Quế Nham

Ngoài ra, mỗi năm hai anh em đều tổ chức trao quà khuyến học tại Trường THCS Quế Nham. Những món quà dành cho ngôi trường họ từng theo học đã kịp thời động viên các em học sinh nghèo vượt khó. Các Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương cũng thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà tri ân.

