TP.HCM nghĩa tình: Thầy giáo dạy nhạc mở bếp ăn thiện nguyện Đô Thăng gieo thiện lành

Chan chứa yêu thương trong mỗi phần ăn
Từ một lần vào bệnh viện và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Độ (quê Lâm Đồng) đã quyết tâm thành lập nên bếp thiện nguyện Đô Thăng. Anh mong muốn gửi đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một bữa ăn no đủ để tiếp tục hành trình chữa bệnh không biết điểm dừng.
Bếp cơm của anh mỗi tháng nấu một lần với quy mô khoảng 500 - 1.000 phần, phát ở trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2 tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Lúc mới thành lập, bếp nấu đồ chay hoàn toàn. Tuy nhiên sau này, anh đã kết hợp giữa món chay và món mặn vì muốn phần cơm của anh được gửi tới được nhiều bệnh nhân hơn.
Thực đơn trong khẩu phần ăn được bếp chuẩn bị rất đa dạng. Mỗi phần sẽ có cơm, các loại rau xanh, củ quả, thịt, bên cạnh đó còn có nước đóng chai, trái cây, sữa…
Phần cơm đầy đủ, chỉn chu như được gửi gắm bao tâm tư, tình cảm của bếp thiện nguyện Đô Thăng. Tất cả đều được anh Độ tự tay chọn lựa, chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng.
“Tôi phải mua nhiều nơi để so sánh chất lượng, chọn những thực phẩm ngon nhất. Mình ăn cái gì là mình sẽ mua để nấu thiện nguyện cái đó”, anh Độ chia sẻ.
Chú Đặng Ngọc Dũng (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) rất xúc động khi nhận được phần cháo trên tay: “Xung quanh cổ tôi nổi những u to, khó nói chuyện, khó ăn uống lắm. Nhận được cháo, tôi mừng, ăn cũng ngon, nuốt đỡ đau hơn”.
Suốt 3 năm duy trì bếp ăn thiện nguyện, anh Độ không ít lần chứng kiến những mảnh đời cơ cực. Một kỷ niệm khiến anh không thể quên là hình ảnh một người ngồi lặng lẽ ở góc hành lang bệnh viện, vừa ăn vừa khóc sau khi nhận suất cơm từ nhóm.
Khi anh đến hỏi thăm, cô nghẹn ngào: "Cô đói quá, mấy ngày rồi chưa ăn… Nhận được hộp cơm này, cô mừng đến phát khóc". Chính câu nói mộc mạc ấy đã trở thành động lực lớn để anh Độ tiếp tục duy trì bếp cơm cho đến hôm nay.
Lan tỏa hạt giống thiện lành
Không chỉ có người lớn tham gia, bếp còn có sự chung tay góp sức của những em nhỏ, một số là học trò trong nhóm lớp học âm nhạc mà anh Độ đang dạy. Những em nhỏ ban đầu được bố mẹ cổ vũ tham gia, nhưng về sau rất chủ động, tự giác phụ giúp mọi người.
Em Tuấn Dương (9 tuổi), đã nhiều lần cùng mẹ đi thiện nguyện, phấn khởi bày tỏ: “Em thấy mọi người vui lắm, dù trời hơi nóng nhưng ai cũng rất vui, nhiệt tình. Được giúp đỡ mọi người, em cũng rất vui”.
Chị Mỹ Linh (39 tuổi, quê Đà Nẵng) bén duyên với bếp thiện nguyện từ đầu năm 2024. Hơn một năm gắn bó, chị trở thành một trong những thành viên kỳ cựu, đều đặn hằng tháng tham gia nấu thiện nguyện.
“Ngay từ những ngày đầu, tôi đã nhận ra đây là một hoạt động đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy rất vui và vinh hạnh khi được đồng hành cùng mọi người”, chị Linh bộc bạch.
Có lẽ, dù giá trị vật chất không lớn lao, nhưng đó là tình cảm chân thành của tất cả thành viên trong nhóm gửi gắm đến bệnh nhân như một sự động viên, giúp họ thêm vững tin trên hành trình chữa bệnh.
Một điều đặc biệt ở Đô Thăng là bếp không nấu cố định một chỗ. Nếu nấu đồ chay, nhóm sẽ mượn bếp của chùa Quang Bửu. Nếu nấu đồ mặn, nhóm sẽ mượn bếp của những cô chú hộ dân gần đó.
Dù gặp không ít khó khăn, song đối với anh Độ, đó chưa bao giờ là trở ngại. Ngược lại, nó còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và linh hoạt của cả nhóm. Chính nhờ sự hỗ trợ từ chùa, từ bà con hàng xóm, mà mỗi tháng bếp vẫn đều đặn đỏ lửa, mang hàng trăm suất cơm đến tay bệnh nhân nghèo.
Khi trao cơm, anh Độ luôn gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe
Hành trình gieo yêu thương của bếp Đô Thăng ngày càng lan tỏa đến nhiều người. Sau 3 năm thành lập, số thành viên trong nhóm đã tăng lên 600, chủ yếu đang sinh sống và làm việc tại khu vực Vinhomes Grand Park (TP.HCM).
Chi phí cho mỗi lần nấu thiện nguyện dao động từ 15 - 35 triệu đồng. Tất cả đều nhờ các bạn thành viên chung tay góp sức, người góp tiền, người góp công để chuyến xe yêu thương này luôn được khởi hành.
