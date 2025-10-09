TP.HCM nghĩa tình: Thầy giáo dạy nhạc mở bếp ăn thiện nguyện Đô Thăng gieo thiện lành

Chan chứa yêu thương trong mỗi phần ăn

Từ một lần vào bệnh viện và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Độ (quê Lâm Đồng) đã quyết tâm thành lập nên bếp thiện nguyện Đô Thăng. Anh mong muốn gửi đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một bữa ăn no đủ để tiếp tục hành trình chữa bệnh không biết điểm dừng.

Anh Độ (người đang đứng) cùng một số thành viên của bếp vui vẻ nấu cơm thiện nguyện ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bếp cơm của anh mỗi tháng nấu một lần với quy mô khoảng 500 - 1.000 phần, phát ở trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2 tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Lúc mới thành lập, bếp nấu đồ chay hoàn toàn. Tuy nhiên sau này, anh đã kết hợp giữa món chay và món mặn vì muốn phần cơm của anh được gửi tới được nhiều bệnh nhân hơn.

Toàn bộ nguyên liệu đều là đồ tươi mới chuẩn bị trong ngày ẢNH: HÀ THƯƠNG

Thực đơn trong khẩu phần ăn được bếp chuẩn bị rất đa dạng. Mỗi phần sẽ có cơm, các loại rau xanh, củ quả, thịt, bên cạnh đó còn có nước đóng chai, trái cây, sữa…

Phần cơm đầy đủ, chỉn chu như được gửi gắm bao tâm tư, tình cảm của bếp thiện nguyện Đô Thăng. Tất cả đều được anh Độ tự tay chọn lựa, chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng.

“Tôi phải mua nhiều nơi để so sánh chất lượng, chọn những thực phẩm ngon nhất. Mình ăn cái gì là mình sẽ mua để nấu thiện nguyện cái đó”, anh Độ chia sẻ.

Chú Đặng Ngọc Dũng (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) rất xúc động khi nhận được phần cháo trên tay: “Xung quanh cổ tôi nổi những u to, khó nói chuyện, khó ăn uống lắm. Nhận được cháo, tôi mừng, ăn cũng ngon, nuốt đỡ đau hơn”.