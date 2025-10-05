Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đêm hội Trung thu trọn vẹn cho trẻ mồ côi vì Covid-19
Video Đời sống

Đêm hội Trung thu trọn vẹn cho trẻ mồ côi vì Covid-19

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/10/2025 09:20 GMT+7

Gần 500 em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã cùng nhau đón một mùa Trung thu đặc biệt trong chương trình 'Ngày hội Trung thu lần thứ 19, năm 2025' do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist Group tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Chiều 4.10.2025, chương trình "Ngày hội Trung thu lần thứ 19, năm 2025" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã mang đến một đêm hội ấm áp tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Gần 500 em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã có dịp vui chơi, nhận quà và đón Trung thu trong không khí tràn đầy yêu thương.

Sau một ngày trải nghiệm tại khu vui chơi, các em được tập trung về khán phòng Hoàng Kim Sen để cùng xem biểu diễn nghệ thuật, tham gia các hoạt động giao lưu và nhận quà Trung thu.

Các em được tập trung về khán phòng Hoàng Kim Sen để cùng xem biểu diễn nghệ thuật, tham gia các hoạt động giao lưu và nhận quà Trung thu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày hội trung thu có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group; ông Trương Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng BTC Ngày hội Trung thu năm 2025; cùng đại diện các sở, ngành TP.HCM, đại diện thành đoàn TP.HCM.

Về phía Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên cũng có mặt tham dự.

Phát quà trung thu cho các em

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa trong không khí rộn ràng của đêm hội, còn là niềm hạnh phúc của những bậc phụ huynh có con em mồ côi bố, mẹ hoặc cả bố và mẹ vì đại dịch Covid. Nhìn các con vui đùa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ bé chính là niềm an ủi lớn lao, bởi phía sau nụ cười của các con hôm nay là cả một hành trình vượt qua mất mát.

Chương trình là thông điệp của sự sẻ chia và yêu thương, tiếp nối hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", mang đến cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu trọn vẹn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày hội trung thu lần 19 năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi địa giới hành chính của TP.HCM đã mở rộng ra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), chính vì vậy các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ở các địa bàn này cũng được mời tham gia.

Chương trình là thông điệp của sự sẻ chia và yêu thương, tiếp nối hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", mang đến cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu trọn vẹn. Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên tinh thần, để các em cảm nhận rằng quanh mình luôn có những vòng tay đồng hành, không ai bị bỏ lại phía sau.

