Người gieo hạt tốt lành giữa đời thường

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, người gắn bó với bục giảng hơn 20 năm tại Trường THCS Lê Anh Xuân, P.Minh Phụng, TP.HCM là một minh chứng sống động cho triết lý sống đẹp. Cuộc đời của thầy không chỉ là hành trình của tri thức mà còn là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương, lặng lẽ gieo những hạt mầm nhân văn vào tâm hồn của biết bao thế hệ học trò.

Trong những câu chuyện về nghề giáo, chúng ta thường chỉ thấy hình ảnh người thầy tận tâm với bài giảng, nhưng ít khi biết được những hy sinh thầm lặng phía sau bục giảng. Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng đã chọn một con đường riêng biệt: sống độc thân để dành trọn vẹn tình yêu thương cho học trò, đặc biệt là những đứa trẻ kém may mắn. Đối với thầy, cuộc sống không chỉ là những công thức hóa học hay những kiến thức sinh học phức tạp, mà còn là một phản ứng xúc tác của tình yêu thương, biến những mảnh đời non nớt thành những cá thể mạnh mẽ. Cuộc sống không chỉ là những con số và bài giảng, mà còn là một hành trình lặng thầm gieo những hạt mầm yêu thương - sống đẹp.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng trong niềm vui ngày khai giảng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thầy Tùng không chỉ là một giáo viên tận tâm, mà còn là người cha, người thầy của biết bao đứa trẻ mồ côi, bất hạnh sống trong chùa và cả các em bé vùng cao. Thầy đã dang rộng vòng tay đón nhận và cưu mang các em, giúp các em tìm thấy một mái ấm thực sự. Sự giúp đỡ của thầy không chỉ giới hạn ở vật chất mà còn là sự đồng hành, dìu dắt các em trên con đường học vấn. Bằng tấm lòng nhân hậu, thầy đã giúp các em tìm thấy một điểm tựa vững chắc để vượt qua nghịch cảnh và xây dựng tương lai.

Sự giúp đỡ của thầy không chỉ giới hạn ở vật chất mà còn là sự đồng hành, dìu dắt các em trên con đường học vấn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Điều đặc biệt hơn cả, thầy Tùng đã chọn cho mình một lối sống ít người theo đuổi: ăn chay trường. Đây không chỉ là một quyết định về ẩm thực, mà là một triết lý sống xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim thầy, một tấm lòng từ bi đối với muôn loài và môi trường. Thầy tin rằng, bảo vệ động vật cũng chính là cách chúng ta bảo vệ hành tinh này. Việc ăn chay đã trở thành một cách thầy thể hiện tình yêu với sự sống và trách nhiệm với môi trường. Triết lý này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, từ học trò đến đồng nghiệp, khuyến khích họ sống có trách nhiệm hơn với thế giới xung quanh.



Thầy đã đón nhận và cưu mang các em, giúp các em tìm thấy một mái ấm thực sự ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cuộc sống của thầy Tùng không ồn ào hay phô trương, mà là một minh chứng sống động cho giá trị của sự tử tế. Thầy chỉ lặng lẽ làm những việc mà trái tim mình mách bảo, từ việc dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh cho đến việc kiên định với lối sống ăn chay. Thầy đã không chỉ sống, mà còn "sống đẹp". Đó không phải là một khẩu hiệu, mà là một triết lý sống được thể hiện qua mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, tạo nên một vẻ đẹp nhân văn sâu sắc và bền vững.

Thầy luôn dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thầy đã thắp lên một ngọn lửa, truyền cảm hứng cho chúng ta tin rằng, mỗi người đều có thể trở thành người gieo hạt tốt lành, đóng góp vào một xã hội tử tế và nhân văn hơn. Giá trị "sống đẹp" của thầy Tùng như một dòng sông chảy mãi, tưới mát những tâm hồn đang khô cằn vì khao khát yêu thương. Dòng sông ấy đã và sẽ còn mãi, soi sáng con đường cho những ai đang kiếm tìm một lẽ sống ý nghĩa và trọn vẹn.

Lối sống của thầy là một minh chứng, rằng vẻ đẹp đích thực của một con người không nằm ở những điều vĩ đại, mà ở chính những hành động nhỏ bé, giản dị, để lại dấu ấn của tình yêu thương, lòng tử tế và trách nhiệm với môi trường trên mỗi bước đường đã đi.