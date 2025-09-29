Khởi động Ngày hội trung thu dành cho 500 trẻ mồ côi

Năm nay, Ngày hội trung thu lần thứ 19 càng trở nên ý nghĩa hơn khi địa giới hành chính của TP.HCM đã mở rộng ra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), nên các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ở các địa bàn này sẽ được mời tham gia chương trình.

Mặt khác, do nhiều em không thể đến công viên văn hóa Đầm Sen để vui chơi, nhận quà vào ngày 4.10 tới, nên chương trình đã tổ chức vui trung thu sớm cho các em vào sáng 28.9 tại P.An Phú, TP.HCM (TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình phối hợp giữa Báo Thanh Niên và Saigontourist Group để 500 trẻ em có mùa trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa.

Các em vui trung thu cùng với các anh chị ở Saigontourist Group và Đoàn thanh niên P.An Phú ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại P.An Phú, 29 trẻ mồ côi đã được các anh chị ở Saigontourist Group và Đoàn phường An Phú tổ chức các hoạt động vui chơi trung thu và tặng quà, học bổng (mỗi phần trị giá 300.000 đồng, 1 hộp bánh trung thu trị giá 265.000 đồng và đèn lồng). Anh Huỳnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội trung thu 2025 của công ty), xúc động khi lần đầu gặp các em là trẻ mồ côi được người thân đưa đến nhận quà. Anh Thắng cho biết sau khi sáp nhập Bình Dương với TP.HCM, chương trình được mở rộng đến các địa phương: "Với những món quà nhỏ, nhưng tình cảm đong đầy, rất mong các em vượt qua những khó khăn trước mắt, ra sức học tập, rèn luyện đạt những kết quả tốt, các anh chị sẽ luôn dõi theo các em sau này", anh Thắng chia sẻ.

Từ xã Bàu Bàng (TP.HCM, thuộc H.Bàu Bàng, Bình Dương cũ) đến nhận quà tại chương trình, người thân của em Phạm Minh Trí (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Bàu Bàng) cho biết mặc dù bị thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng Minh Trí luôn chăm ngoan, học tốt.

Tại P.Bình Cơ (TP.HCM, thuộc xã Bình Mỹ, H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ), các anh chị trong đoàn của Saigontourist Group đã đến tận nhà em Đông Thiên Phúc (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Bình Mỹ, hiện đang ở với ông bà ngoại) để thăm hỏi, động viên, tặng quà.

Anh Huỳnh Minh Thắng, Phó ban tổ chức Ngày hội trung thu Saigontourist Group, tặng quà cho các em ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đông Thiên Phúc là một trong những em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha mẹ từ đại dịch Covid-19, hiện sống với ông bà ngoại. Tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà Võ Thị Thu (bà ngoại của em Phúc) cho biết lúc cha mẹ mới mất, Phúc được bà đưa đón đi học. "Vừa rồi tôi bị tai nạn nên không tiếp tục đưa cháu đi học được nữa. Bây giờ hoàn toàn phải nhờ cậu của cháu đưa đón", bà Thu kể.

Nhận được quà của Saigontourist Group, Đông Thiên Phúc liền mang quà vào bàn thờ mẹ thắp nhang và hứa với các cô chú trong đoàn sẽ chăm ngoan, học tập tốt để trở thành người giỏi sau này.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Lê Minh Phương, Phó chủ tịch UBND P.Bình Cơ (TP.HCM), cảm ơn Saigontourist Group và Báo Thanh Niên đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Bà Phương chia sẻ: "Không riêng trường hợp của bé Đông Thiên Phúc, Đảng ủy, UBND P.Bình Cơ cũng đang rà soát những trường hợp trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn để có sự hỗ trợ kịp thời trong năm học 2025 - 2026 với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau". Bà Phương cũng mong muốn Báo Thanh Niên, Saigontourist Group sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương và những hoàn cảnh trẻ em khó khăn trên địa bàn.

Sắp tới, thứ bảy ngày 4.10 (nhằm ngày 13.8 âm lịch), Báo Thanh Niên và Saigontourist Group sẽ tổ chức chương trình trung thu 2025 cho 500 trẻ em giao lưu, vui chơi và nhận học bổng, quà tặng tại công viên văn hóa Đầm Sen.