Thêm 2 trẻ mồ côi do Covid-19 được bảo trợ lâu dài

Mong các em có tương lai vững chắc

Anh Lê Hoàng Phong - Giám đốc học thuật tổ chức Giáo dục và Đào tạo YOUREORG, nhân vật trong bài viết Phong mồ côi bước ra thế giới trên Báo Thanh Niên nhận bảo trợ cho trẻ Nguyễn Ngọc Thiên Kim, sinh năm 2012, nhà ở phường Chánh Hưng, TP.HCM đến khi em tròn 18 tuổi. Thiên Kim mất ba do Covid-19, mẹ phụ rửa chén ở nhà hàng, thu nhập mỗi tháng hơn 4 triệu đồng, đủ lo chi phí ăn uống, tiền học của Thiên Kim và em gái, phải trông cậy vào bà con và nguồn hỗ trợ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng các cá nhân, đơn vị tài trợ cùng các bé được bảo trợ và gia đình ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Lê Hoàng Phong chia sẻ: "Phong rất vui khi là một phần của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, một chương trình rất ý nghĩa. Phong là trẻ mồ côi ba mẹ sau khi chào đời chưa đầy 1 tháng. Từ xuất phát điểm như thế nhưng bây giờ, Phong đã có những thành tựu nhất định, nên Phong hy vọng rằng, bé Thiên Kim hay các bé trong chương trình cũng sẽ có được một tương lai vững chắc mai sau".

Cách đây 3 năm, Công ty TNHH Sweden Auto (Volvo Việt Nam) đã nhận bảo trợ cho 3 trẻ mồ côi. Đến hết tháng 9 này, thời hạn bảo trợ cho 3 trẻ sẽ kết thúc. Trong số các trẻ được bảo trợ, gia đình 2 trẻ hiện đời sống đã ổn định, nên không còn nhu cầu tiếp nhận bảo trợ nữa. Riêng em Nguyễn Tấn Linh, sinh năm 2015, phường Tân Tạo, TP.HCM, gia đình còn khó khăn, nên Volvo Việt Nam tiếp tục bảo trợ cho em thêm 5 năm nhằm tạo điều kiện để em chuyên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Bơi vì trẻ mồ côi do Covid - 19

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, cộng đồng bơi lội từ Bắc vào Nam đã cùng nhau tham gia sự kiện "Bơi vì trẻ mồ côi do Covid-19", gây quỹ ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Sự kiện có sự đồng hành, kết nối từ phóng viên Phan Diệp - Báo Thanh Niên, đồng thời là một vận động viên bơi lội, chạy bộ.

Ở sự kiện này, những người yêu bơi lội sẽ tham gia thử thách bơi các cự ly 29 km, 2,9 km, A80 (4 và 8 km) và góp quỹ, sự kiện đã thu được tổng số tiền 115.417.484 đồng và đại diện ban tổ chức sự kiện đã trao biểu trưng số tiền trên cho đại diện Báo Thanh Niên.

Ông Phạm Anh Quý - CLB Trisport - dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định, đại diện cộng đồng bơi ở miền Bắc, chia sẻ: "Sự kiện Bơi vì trẻ mồ côi do Covid-19 được hơn 300 vận động viên trong cả nước hưởng ứng vì ý nghĩa tốt đẹp, bên cạnh đó, còn nhằm tuyên truyền chống đuối nước đối với phụ huynh và học sinh trên cả nước. Cộng đồng bơi lội rất vui khi chia sẻ phần nào khó khăn với các cháu mồ côi. Những năm tới, cộng đồng bơi lội sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này để đồng hành cùng chương trình".

Tại buổi ký kết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã tiếp đón, chia sẻ cùng các cá nhân, đơn vị về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời; đồng thời, trao thư cảm ơn và bày tỏ sự trân quý tấm lòng của các cá nhân, đơn vị dành cho các trẻ mồ côi…