Gia Lai: Sạt lở đất làm sập nhà, 11 người dân được di dời an toàn

Chiều 3.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 4 hộ dân (tổng cộng 11 khẩu) ở gần vị trí sạt lở đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 2.11, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây, P.Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai (thuộc TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ). Vụ sạt lở đã làm sập tường nhà bà Nguyễn Thị Luyện (47 tuổi).

Sạt lở gây sập tường nhà bà Nguyễn Thị Luyện ẢNH: T.L

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, địa phương bố trí lực lượng dân quân cơ động túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến và ngăn người dân quay lại khu vực sạt lở khi chưa đảm bảo an toàn.

Hiện chính quyền phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở nhằm xây dựng phương án khắc phục lâu dài.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện ghi nhận một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Ở khu vực phía tây tỉnh, tuyến đường vận hành trạm 500 kV thuộc xã IaLy đã xảy ra sạt lở đất, buộc chính quyền sơ tán 6 hộ với 25 khẩu từ ngày 20.10. Đến nay, các hộ này vẫn chưa thể trở về nơi ở cũ.

Ở khu vực phía đông, có 4 điểm được đánh giá nguy cơ sạt lở cao khi mưa lũ, gồm: núi Gành (xã Đề Gi) có 66 hộ với 300 nhân khẩu; núi Cấm (xã Cát Tiến) có 64 hộ với 232 nhân khẩu; thôn Trà Cong (xã An Hòa) có 77 hộ với 257 nhân khẩu. thôn 3 (xã Vĩnh Sơn): 40 hộ với 132 nhân khẩu.

Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại hai khu vực nguy cơ cao: Trà Cong (6 hộ với 20 nhân khẩu từ ngày 29.10) và núi Gành (sơ tán xen ghép 15 hộ với 51 nhân khẩu từ ngày 29.10).

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ mạnh với sức gió cấp 13, giật trên cấp 16 - 17 khi đi vào giữa Biển Đông, kèm theo mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch sơ tán dân tại 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh từ 7 giờ ngày 5.11, thời điểm bão dự kiến đi vào Biển Đông. Công tác sơ tán phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 6.11, với dự kiến 32.800 hộ, 116.100 người được sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.500 hộ, 11.870 người theo hình thức tập trung.