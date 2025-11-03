Gia Lai sẵn sàng kích hoạt kịch bản sơ tán hơn 128.000 người ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 3.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã xây dựng và sẵn sàng kích hoạt kịch bản sơ tán dân ứng phó với bão Kalmaegi.



Tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Kalmaegi ẢNH: UBND TỈNH GIA LAI

Bão Kalmaegi được dự báo có sức gió mạnh cấp 13, giật trên cấp 16 - 17 khi đi vào giữa Biển Đông, có khả năng gây mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày.

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức sơ tán dân tại 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh từ 7 giờ ngày 5.11, thời điểm bão Kalmaegi dự kiến đi vào Biển Đông. Công tác sơ tán phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 6.11.

Dự kiến có 32.800 hộ với 116.100 người được sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.500 hộ với 11.870 người theo hình thức tập trung.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương kích hoạt các phương án phòng, chống bão và mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chính quyền các địa phương được yêu cầu kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối và những khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực núi Bà Hỏa (P.Quy Nhơn Nam) và núi Hòn Chà (P.Quy Nhơn Bắc), hoàn thành trước ngày 4.11.

Các lực lượng chức năng sẽ trực gác, hướng dẫn giao thông an toàn, đồng thời chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy và gia cố công trình để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động hơn 1.000 cán bộ và nhiều phương tiện chuyên dụng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn ẢNH: HỒNG PHÚC

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí mua sắm máy bay không người lái (drone) phục vụ công tác ứng phó, giám sát và đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là phương tiện đường thủy phải bảo đảm về nhiên liệu và nhân lực để có thể cơ động ngay khi có yêu cầu.

Đồng thời, lực lượng quân sự sẽ phối hợp với Công an tỉnh nhằm duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống khẩn cấp. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án sử dụng máy bay không người lái phục vụ trinh sát, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển vật tư, lương thực cho người dân ở những khu vực bị chia cắt khi thiên tai xảy ra.