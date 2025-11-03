Dự báo bão Kalmaegi ảnh hưởng 5 tỉnh miền Trung

Ngày 3.11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng thông tin tình hình thiên tai 10 ngày tới, trong đó có diễn biến bão Kalmaegi đang hướng vào Biển Đông.

Cơn bão Kalmaegi đang hướng vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Theo Cục Khí tượng thủy văn, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines có một cơn bão tên quốc tế là Kalmaegi đang hoạt động. Dự báo sáng 5.11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay.

Kết quả dự báo cho thấy bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Dự kiến, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin bão khẩn cấp ngay khi bão Kalmaegi đi vào Biển Đông.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định, bão Kalmaegi có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm 6.11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp 5 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đến cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15.

Cảnh báo giông lốc trước bão Kalmaegi

Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo Kalmaegi là cơn bão mạnh, có thể có giông, lốc trước bão. Đặc biệt, hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa lớn diện rộng từ đêm 6.11 đến ngày 9.11 từ Quảng Trị đến Đắk Lắk; nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý, các số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo bão Kalmaegi trong những ngày tới.

Cập nhật tin bão Kalmaegi mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ vĩ bắc và 126,3 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông miền trung Philippines.

Vùng gần tâm bão có sức gió cấp 12 - 13, tương đương tốc độ 118 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây, với tốc độ nhanh, khoảng 25 km/giờ.



