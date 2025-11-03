Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 12, đi rất nhanh hướng vào Biển Đông

Biển Đông gió mạnh, sóng lớn trước bão Kalmaegi

Cập nhật tin bão Kalmaegi mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ, tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc và 127,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines.

Vùng gần tâm bão, cường độ gió đã tăng lên cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 12, dự báo tiếp tục mạnh hơn khi đi vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 24 - 72 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển sang hướng tây, tây tây bắc để đi vào Biển Đông và cường độ mạnh hơn.

Đến ngày 5.11, bão Kalmaegi vượt qua bán đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay. Dự báo sau khi đi vào Biển Đông, cường độ bão Kalmaegi tiếp tục mạnh hơn.

Dự báo đến 13 giờ ngày 5.11, tâm bão đã nằm trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh, dự báo giật cấp 16 khi vào Biển Đông

Quân đội sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hoàn lưu bão Kalmaegi sẽ gây ra thời tiết xấu với sóng cao, biển động dữ dội ở thời điểm trước khi cơn bão này vào Biển Đông.

Dự báo từ khoảng chiều ngày 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Cường độ gió mạnh, sóng lớn sẽ tiếp tục mạnh hơn sau khi bão Kalmaegi đi vào Biển Đông. Dự báo trong khoảng ngày 5 - 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động rất mạnh của giông lốc, gió mạnh kèm theo sóng lớn.

Trước đó, chiều 2.11, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký công điện gửi các quân khu: 4, 5, 7, 9; các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Binh đoàn 18 yêu cầu nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão Kalmaegi, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản.

Các quân khu 4, 5, 7 rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.