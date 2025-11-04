Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các bộ, ngành, yêu cầu ứng phó khẩn bão Kalmaegi.

Khoảng 7 giờ ngày 4.11, vị trí tâm bão có tên quốc tế là Kalmaegi vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 123,5 độ kinh đông (trên khu vực miền trung Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo sáng mai 5.11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông thành cơn bão thứ 13 ẢNH: TTDBKTTV

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sáng mai (ngày 5.11) sẽ di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 trên biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng - Khánh Hòa; cấp 12 - 13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Khoảng từ tối hoặc đêm ngày 6.11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, khu vực Tây nguyên (cũ) cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; khu vực từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Trước đó, khu vực Trung bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề (tính đến ngày 3.11, mưa lũ làm 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương).

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Đà Nẵng - Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ. Ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu, thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu, thuyền, phương tiện còn hoạt động... Lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Căn cứ dự báo, các địa phương thực hiện cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh...

Cảnh báo tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.



