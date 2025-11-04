Bão Kalmaegi gây lũ lụt chết người tại Philippines, đang tiến vào Biển Đông

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin bão Kalmaegi đổ bộ 2 lần tại Philippines vào rạng sáng 4.11 tại khu vực Visayas, trong khi cơ quan chức năng phát cảnh báo tại hàng loạt khu vực.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Kalmaegi (tên Philippines là bão Tino) đổ bộ lần đầu vào nửa đêm tại thị trấn Silago (tỉnh Leyte) và lần thứ hai lúc 5 giờ 10 tại khu vực Borbon (tỉnh Cebu).
Cơn bão tiếp tục di chuyển về hướng tây với vận tốc 25 km/giờ, sức gió mạnh nhất 150 km/giờ và giật tới 205 km/giờ.
Dự báo bão Kalmaegi sẽ đi qua khu vực đảo Negros của Philippines trong ngày 4.11, trước khi hướng về phía bắc đảo Palawan và đi vào Biển Đông rạng sáng 5.11, trở thành cơn bão số 13.
Nước dâng quá nhanh
Cơn bão gây mưa lớn và lũ khiến nhiều người dân miền trung Philippines phải leo lên mái nhà, nóc xe hơi để tránh ngập, trong khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán, theo AFP.
"Những người bị mắc kẹt trên mái nhà đang kêu cứu", ông Rhon Ramos, cán bộ thông tin tỉnh Cebu, cho biết. Ông nói thêm rằng ngay cả một số trung tâm sơ tán cũng đã bị ngập.
Anh Don del Rosario (28 tuổi) là một trong những người ở thành phố Cebu phải tìm nơi trú ẩn trên tầng cao khi cơn bão hoành hành. "Nước dâng quá nhanh. Theo tôi được biết, ngập bắt đầu khoảng 3 giờ. Đến 4 giờ sáng thì hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, người dân không thể ra khỏi nhà. Tôi đã sống ở đây 28 năm và đây là trận lũ tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến", anh cho biết.
Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho hay khoảng 387.000 người đã được sơ tán khỏi đường đi của bão, trong khi một người đàn ông thiệt mạng do cây đổ ở tỉnh Bohol. Nạn nhân cưa cây dừa để tránh ngã đổ do bão thì bị cây đổ trúng, theo Philippine Daily Inquirer.
Quan chức phụ trách thảm họa Danilo Atienza cho hay một người cao tuổi cũng đã chết đuối ở tỉnh Nam Leyte.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn do biến đổi khí hậu gây ra bởi tác động của con người.
Hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa
Liên quan bão Melissa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, tờ USA Today ngày 4.11 đưa tin số người thiệt mạng tăng lên 65 và dự kiến tăng lên ít nhất 73, sau khi có thêm thông tin từ giới chức Jamaica.
Bão Melissa đổ bộ vào bờ tây nam Jamaica hôm 28.10, với sức gió mạnh nhất tại tâm bão là 298 km/giờ và giật trên 322 km/giờ.
Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Jamaica Pearnel Charles Jr. cho biết vẫn còn 25 cộng đồng trên đảo bị cô lập. Theo ông, cơn bão đã thử thách hòn đảo "theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được".
Các quan chức Jamaica cho biết các đội cứu trợ và hàng cứu trợ đang được đưa đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Venezuela, Pháp và Hà Lan.
Theo Liên Hiệp Quốc, Haiti, Cuba và Jamaica đều chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão Melissa gây ra. Tổng cộng gần 6 triệu người tại vùng Caribbean bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) dự định hỗ trợ lên đến 200.000 người tại Jamaica để đáp ứng nhu cầu thực phẩm cấp bách.
Tại Cuba, cơn bão Melissa gây ra ngập lụt diện rộng, mất điện và thiệt hại đáng kể. Việc phân phát lương thực đã tiếp cận 181.000 người được sơ tán đến các trung tâm trú ẩn, và WFP đặt mục tiêu hỗ trợ tổng cộng 900.000 người.
Tại Haiti, nhà cửa và cơ sở hạ tầng dọc theo bờ biển phía nam đã bị cuốn trôi. Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Việc phân phát thực phẩm khẩn cấp đã đến được 12.700 người trên toàn khu vực Grand Sud ở Haiti.
