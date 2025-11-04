Bão Kalmaegi gây lũ lụt chết người tại Philippines, đang tiến vào Biển Đông

Một căn nhà bị thiệt hại do bão Kalmaegi ở tỉnh Nam Leyte (Philippines) ẢNH: REUTERS

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin bão Kalmaegi đổ bộ 2 lần tại Philippines vào rạng sáng 4.11 tại khu vực Visayas, trong khi cơ quan chức năng phát cảnh báo tại hàng loạt khu vực.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Kalmaegi (tên Philippines là bão Tino) đổ bộ lần đầu vào nửa đêm tại thị trấn Silago (tỉnh Leyte) và lần thứ hai lúc 5 giờ 10 tại khu vực Borbon (tỉnh Cebu).

Cảnh sát và người dân dọn cây ngã đổ do bão Kalmaegi tại tỉnh Leyte ở Philippines hôm 4.11 ẢNH: AFP

Cơn bão tiếp tục di chuyển về hướng tây với vận tốc 25 km/giờ, sức gió mạnh nhất 150 km/giờ và giật tới 205 km/giờ.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ đi qua khu vực đảo Negros của Philippines trong ngày 4.11, trước khi hướng về phía bắc đảo Palawan và đi vào Biển Đông rạng sáng 5.11, trở thành cơn bão số 13.

Nước dâng quá nhanh

Cơn bão gây mưa lớn và lũ khiến nhiều người dân miền trung Philippines phải leo lên mái nhà, nóc xe hơi để tránh ngập, trong khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán, theo AFP.

"Những người bị mắc kẹt trên mái nhà đang kêu cứu", ông Rhon Ramos, cán bộ thông tin tỉnh Cebu, cho biết. Ông nói thêm rằng ngay cả một số trung tâm sơ tán cũng đã bị ngập.

Nhiều xe cộ bị ngập tại thành phố Cebu ẢNH: AFP

Anh Don del Rosario (28 tuổi) là một trong những người ở thành phố Cebu phải tìm nơi trú ẩn trên tầng cao khi cơn bão hoành hành. "Nước dâng quá nhanh. Theo tôi được biết, ngập bắt đầu khoảng 3 giờ. Đến 4 giờ sáng thì hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, người dân không thể ra khỏi nhà. Tôi đã sống ở đây 28 năm và đây là trận lũ tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến", anh cho biết.

Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho hay khoảng 387.000 người đã được sơ tán khỏi đường đi của bão, trong khi một người đàn ông thiệt mạng do cây đổ ở tỉnh Bohol. Nạn nhân cưa cây dừa để tránh ngã đổ do bão thì bị cây đổ trúng, theo Philippine Daily Inquirer.

Quan chức phụ trách thảm họa Danilo Atienza cho hay một người cao tuổi cũng đã chết đuối ở tỉnh Nam Leyte.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn do biến đổi khí hậu gây ra bởi tác động của con người.