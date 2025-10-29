Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Kỷ nguyên siêu bão hoành hành toàn cầu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/10/2025 06:00 GMT+7

Khi siêu bão Melissa áp sát Jamaica với sức mạnh cấp thảm họa, giới quan sát cảnh báo thế giới đang chứng kiến hệ quả của biến đổi khí hậu và một "kỷ nguyên siêu bão" đang thực sự bắt đầu trên toàn cầu.

Siêu bão mạnh nhất 2025

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), Melissa, cơn bão với sức gió 282 km/giờ, đang cách Jamaica khoảng 240 km về phía tây nam và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào ngày 28.10, mang theo lũ lụt và sóng cao tới 4 m dọc các vùng duyên hải phía nam. Sau đó, bão dự kiến tiếp tục di chuyển sang đông nam Cuba vào ngày 29.10, theo NBC News.

Kỷ nguyên siêu bão hoành hành toàn cầu - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Melissa trên biển Caribbean ngày 27.10.2025

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cảnh báo đây có thể là cơn bão "có sức tàn phá khủng khiếp nhất từng được ghi nhận trên đảo". Chính phủ nước này đã chuẩn bị 850 nơi trú ẩn với sức chứa hơn 20.000 người. Song, ông Holness thừa nhận công tác phục hồi "sẽ vượt quá khả năng quốc gia nếu Melissa đổ bộ với cường độ hiện tại".

"Cơ sở hạ tầng đường bộ, cầu cống, cống rãnh của chúng ta sẽ bị thiệt hại nặng nề, và có thể một số cảng biển, sân bay cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Holness nói trong buổi phỏng vấn với CNN tối 27.10. Bộ Y tế Jamaica ngày 28.10 xác nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị ứng phó trước khi bão đổ bộ. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) cho biết đang triển khai nhân viên hỗ trợ "ngay khi điều kiện cho phép" để phối hợp cứu trợ và ứng phó thảm họa tại khu vực.

Siêu bão Melissa lên cấp mạnh nhất với tác động 'thảm khốc'

Các chuyên gia nhận định bão Melissa đặc biệt nguy hiểm do di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 5 km/giờ, khiến khu vực nằm trên đường đi phải hứng chịu gió mạnh, mưa lớn và sóng dữ dội trong thời gian kéo dài hơn bình thường. Với cường độ và quy mô hiện tại, Melissa không chỉ là "phép thử" đối với khả năng chống chịu thiên tai của Jamaica, mà còn báo hiệu xu hướng ngày càng đáng lo ngại - các siêu bão xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh hơn và khó dự đoán hơn trên toàn cầu.

Nguyên nhân siêu bão dồn dập

Theo Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), chỉ trong 5 năm qua, số lượng bão cấp 4 - 5 trên thế giới đã tăng gần 30% so với thập niên 1990. Riêng năm 2025, Melissa là cơn bão cấp 5 thứ năm xuất hiện trên hành tinh, sau Ragasa ở tây bắc Thái Bình Dương (ngày 21.9), Erin và Humberto ở Đại Tây Dương (ngày 16.8 và ngày 27.9), Errol ở ngoài khơi tây bắc Úc (ngày 16.4), theo trang Yale Climate Connections.

Kỷ nguyên siêu bão hoành hành toàn cầu - Ảnh 2.

Người dân Jamaica trú ẩn tại một trường học trước khi siêu bão Melissa đổ bộ ngày 27.10.2025

ẢNH: AP

Giới khoa học nhận định nhiệt độ đại dương tăng là yếu tố then chốt khiến các cơn bão ngày càng mạnh và xuất hiện dày đặc. Ông Akshay Deoras, nhà khí tượng học tại Đại học Reading (Anh), chỉ ra rằng: "Đại dương hiện cực kỳ ấm, nhiệt độ cao hơn 2 - 3°C so với bình thường. Không chỉ bề mặt mà cả các lớp nước sâu hơn cũng ấm bất thường, tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ cho các cơn bão". Khi đại dương tích tụ nhiều nhiệt, năng lượng giải phóng trong quá trình ngưng tụ hơi nước khiến bão mạnh lên nhanh chóng. Đây là lý do khiến nhiều khu vực hứng chịu lượng mưa kỷ lục và ngập lụt nặng nề sau mỗi trận bão, theo AP.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng đang làm thay đổi cấu trúc thời tiết toàn cầu. "Không phải mọi cơn bão đều trở thành siêu bão, nhưng trong thế giới đang ấm lên, khả năng bão mạnh lên cực nhanh sẽ ngày càng cao", bà Bernadette Woods Placky, nhà khí tượng học trưởng tại Climate Central (Mỹ), nhận định. Theo bà Placky, khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính đang được hấp thụ bởi đại dương, khiến nước biển nóng lên, dâng cao và xâm lấn đất liền, ngay cả khi không có bão.

Trong khi đó, bà Anne Rasmussen, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS), cảnh báo: "Nỗi sợ hãi mà người dân Jamaica đang trải qua hôm nay là thực tế mà các quốc đảo phải đối mặt mỗi năm. Thảm họa khí hậu này không nên trở thành điều "bình thường mới" của nhân loại".

Hành động khẩn cấp

Trước thực tế nêu trên, Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 tại Belem (Brazil) vào tháng 11 tới sẽ là phép thử quan trọng cho khả năng của các quốc gia đối phó với kỷ nguyên siêu bão và biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông Simon Stiell, người đứng đầu Cơ quan khí hậu LHQ (UNFCCC), cảnh báo rằng lượng khí thải nhà kính toàn cầu có thể bắt đầu giảm trong thập niên tới, nhưng tốc độ đó "vẫn chưa đủ nhanh" để ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng nhất đối với hành tinh. Tờ The Guardian ngày 28.10 dẫn lời ông Stiell kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh hành động ở mọi lĩnh vực kinh tế, đồng thời gắn các mục tiêu giảm phát thải với đời sống thực tế của người dân.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Mười bốn người đã thiệt mạng tại huyện Hoa Liên, miền đông vùng lãnh thổ Đài Loan, sau khi một hồ chắn trên núi tràn nước, tạo thành một dòng lũ cuốn vào thị trấn trong siêu bão Ragasa.

Trung Quốc sơ tán 2 triệu người, siêu bão Ragasa bắt đầu đổ bộ

Vượt Ragasa, Melissa là siêu bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm

Khám phá thêm chủ đề

siêu bão thảm họa Đại Tây Dương mưa kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận