Vượt Bualoi, Melissa là siêu bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm

Người dân Jamaica đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão ẢNH: REUTERS

Đài CNN đưa tin Melissa trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm và dự báo sẽ quét qua Jamaica vào sáng 28.10 (giờ địa phương) và Cuba vào tối 28.10, rạng sáng 29.10.

Cơn bão có sức gió lên đến 282 km/giờ, mạnh hơn cơn bão mạnh nhất trước đó trong năm nay là bão Bualoi (bão số 10) với sức gió lên đến 274 km/giờ. Bão số 10 đổ bộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào rạng sáng 29.9.

Siêu bão Melissa có vùng gió hiện rộng hơn chiều dài đảo Jamaica, hòn đảo có các sân bay chính nằm rất gần mực nước biển.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cảnh báo lượng mưa tại Jamaica có thể lên đến 1.000 mm, nước dâng do bão khoảng 4 m và gió duy trì ở mức 260 km/giờ, dự báo gây ra "thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng", cô lập nhiều cộng đồng.

Ít nhất ba người đã thiệt mạng tại Jamaica do tai nạn khi đốn cây và điện giật, trong lúc bão Melissa tiến đến hòn đảo. Ngoài ra còn 13 người bị thương, hầu hết bị ngã từ thang hoặc mái nhà khi chuẩn bị chống bão.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho rằng nếu bão Melissa thật sự đổ bộ với cấp 5, nỗ lực khắc phục hậu quả sẽ "đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn mức Jamaica có thể huy động".

Ông Holness cho biết quốc đảo này đã chuẩn bị một "kế hoạch ứng phó nhiều tầng", và trong vòng hai tuần sau khi bão đổ bộ, họ sẽ có thể triển khai cứu trợ nhân đạo và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân. Theo ông, có 850 điểm trú ẩn trên khắp đảo, đủ sức chứa hơn 20.000 người.

Các đại sứ quán Mỹ ở vùng Caribe hôm 27.10 cảnh báo công dân về siêu bão Melissa đang đến gần, kêu gọi họ rời đi ngay hoặc trú ẩn tại chỗ.

Giới chuyên môn cho rằng sức mạnh của bão Melissa được thúc đẩy bởi nhiệt độ nước biển cao bất thường ở vùng Caribe.

Cơn bão đã trải qua hai giai đoạn tăng cường nhanh, khi sức gió duy trì cực đại tăng từ 110 km/giờ vào sáng 25.10 lên 225 km/giờ chỉ sau 24 giờ. Từ chiều 26.10 đến chiều 27.10, sức gió cực đại lại tăng vọt, từ 225 km/giờ lên 280 km/giờ.

Theo các chuyên gia, những đợt tăng cường nhanh như vậy ngày càng xảy ra thường xuyên hơn khi khí hậu ấm lên. Bão Melissa chỉ là cơn mới nhất trong chuỗi bão Đại Tây Dương dữ dội năm nay trải qua quá trình tăng cường cực nhanh như vậy.