Thế giới

Bão Fengshen tiến gần Biển Đông sau khi gây chết chóc ở Philippines

Khánh An
Khánh An
19/10/2025 16:06 GMT+7

Hãng AFP ngày 19.10 đưa tin bão Fengshen hướng về phía Biển Đông sau khi quét qua Philippines khiến một gia đình 5 người thiệt mạng trên đảo chính Luzon.

Bão Fengshen tiến gần Biển Đông sau khi gây chết chóc ở Philippines- Ảnh 1.

Một khu vực tại tỉnh Pampanga ở Philippines bị ngập do mưa bão

ẢNH: REUTERS

Gia đình này, gồm các em nhỏ 2 và 11 tuổi, đã bị đè chết trong lúc ngủ khi một cây cọ khổng lồ đổ xuống ngôi nhà của họ gần thị trấn Pitogo, cách thủ đô Manila khoảng 153 km về phía đông nam.

"Toàn bộ gia đình đang ngủ trong một căn nhà làm bằng vật liệu nhẹ", Thống đốc tỉnh Quezon, bà Angelina Tan, cho biết và nói thêm rằng thành viên thứ 6 trong gia đình đã sống sót.

Quan chức cảnh sát Pitogo, ông Sonny Ombajino, xác nhận các trường hợp tử vong và cho biết vụ việc xảy ra khi cơn bão Fengshen (tên tại Philippines là Ramil) quét qua khu vực phía nam đảo Luzon trong đêm 18.10.

Ít nhất 47.000 người đã di chuyển đến các nơi trú ẩn tạm thời do chính phủ chỉ định trên khắp khu vực đông nam đảo Luzon từ ngày 18.10, trong bối cảnh cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ven biển và sạt lở đất.

Mưa vẫn trút xuống dữ dội trên đảo khi bão Fengshen di chuyển về phía Biển Đông hôm 19.10, dự kiến trở thành bão số 12. Theo cơ quan khí tượng, bão dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tây bắc trước khi chuyển hướng về phía Việt Nam, với sức gió giật lên tới 90 km/giờ.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão có thể mạnh lên khi di chuyển trên Biển Đông.

Bão Fengshen đổ bộ sau khi Philippines trải qua loạt trận động đất lớn khiến ít nhất 87 người thiệt mạng trong 3 tuần qua.

Philippines hằng năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão và siêu bão. Hồi cuối tháng 9, siêu bão Bualoi từng khiến 37 người thiệt mạng và buộc 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc Philippines.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão nhiệt đới đang ngày càng mạnh hơn khi trái đất ấm lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

