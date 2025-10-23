Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lãnh án vì ném mèo vào chuồng chó

Khánh An
Khánh An
23/10/2025 11:21 GMT+7

Một thanh niên tại Philippines bị tuyên án về tội ngược đãi động vật vì ném một con mèo vào chuồng chó, khiến nó bị cắn đến chết.

Thanh niên bị tuyên án vì ngược đãi động vật khi ném mèo vào chuồng chó - Ảnh 1.

Mèo Tweety và đàn con trong bức ảnh chụp 2 tuần trước khi xảy ra sự việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CDN

Tờ Cebu Daily News ngày 23.10 đưa tin tòa án tại tỉnh Cebu (Philippines) vừa tuyên án đối với một thanh niên về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo vệ Động vật vì đã ném một con mèo vào chuồng chó khiến nó bị cắn chết.

Thẩm phán Vivien Leigh T. Santiago-Lumangtad tuyên bố bị cáo Lance Xavier Castro phạm tội ngược đãi động vật và buộc bị cáo nộp phạt 20.000 peso (khoảng 9 triệu đồng) kèm theo hình phạt tù thay thế nếu không nộp phạt.

Sự việc xảy ra vào ngày 4.6.2024 tại nhà riêng của bị cáo tại thành phố Cebu, nơi thanh niên này sống cùng cô là bà Patricia P. Castro, cũng là người tố cáo trong vụ việc.

Đơn kiện cáo buộc rằng khoảng nửa đêm, Lance đã túm lấy con mèo tên Tweety của bà Patricia, rồi ném nó qua một rào chắn vào gara nơi nuôi nhiều chó. Những con chó đã tấn công gây nhiều vết thương làm chết con mèo.

Bà Patricia kể rằng người cháu trai còn chặn đường khi bà chạy đến cứu con mèo và còn dùng đá tấn công bà.

Tại tòa, bị cáo bác bỏ việc cố ý làm tổn hại con mèo và bà Patricia, đồng thời khai rằng mình chỉ muốn xua con mèo đi sau khi phát hiện thú cưng của bà Patricia đã ăn một phần bánh mì của mình.

Bị cáo nói rằng người cô của mình lâu nay đã biến ngôi nhà thành "trại cứu hộ động vật," nuôi từ 35 đến 45 con chó và 20 đến 30 con mèo, gây hư hại đồ đạc và ảnh hưởng vấn đề vệ sinh trong nhà.

Về hành vi tấn công bà Patricia, bị cáo nói rằng mình nghe tiếng chân phía sau nên hốt hoảng và lo bị đánh nên vội ném con mèo đi mà không biết là đã ném vào chuồng chó. Bị cáo còn nói rằng mình chỉ vung tay để tự vệ khi người cô chạy đến.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lời biện hộ trên với lập luận cho rằng nỗi sợ hãi không thể biện minh hay bào chữa cho hành vi của bị cáo nếu không có bằng chứng về một mối đe dọa trực tiếp hoặc thực sự đối với tính mạng.

Phán quyết nhấn mạnh rằng hành vi ném con mèo vào chuồng chó của bị cáo đã trực tiếp gây ra cái chết của nó và rõ ràng là hành vi ngược đãi theo quy định của pháp luật. Ngay cả khi không có ý định giết con vật, hành vi ngược đãi của bị cáo vẫn đủ để cấu thành vi phạm.

