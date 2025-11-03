Ứng phó bão Kalmaegi: Khánh Hòa yêu cầu tàu thuyền vào bờ trước 10 giờ ngày 5.11

Ngày 3.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động ứng phó với bão Kalmaegi đang tiến gần Biển Đông. Theo dự báo, vào 13 giờ ngày 5.11, bão Kalmaegi sẽ nằm trên vùng biển phía đông, khu vực giữa Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục có khả năng tăng cường. Bão di chuyển theo hướng tới đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm đếm số lượng tàu thuyền và khẩn trương kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm chỗ tránh trú an toàn, hoàn thành trước 10 giờ ngày 5.11. Tỉnh sẽ quyết định cấm tàu thuyền, phương tiện ra khơi chậm nhất lúc 12 giờ ngày 6.11 và cấm nhân dân, du khách tắm biển khi cần thiết.

Khánh Hòa yêu cầu tàu thuyền vào bờ trước 10 giờ ngày 5.11 ẢNH: BÁ DUY

UBND các xã, phường, đặc khu rà soát phương án ứng phó với bão Kalmaegi đổ bộ và mưa lũ sau bão, đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch, nuôi trồng thủy hải sản, công trình trên biển, khu vực ven biển và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cấp xã khẩn trương thông báo người dân sớm thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đồng thời kiểm tra và bảo đảm an toàn các hồ, ao tích nước phục vụ tưới cây, chăn nuôi, sinh hoạt.

Sở NN-MT sớm chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp giảm thiệt hại sản xuất nông nghiệp và chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý. Do hiện nay, một số hồ chứa lớn trên địa bàn đã tích đủ nước như Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái, Tân Giang, Trà Co, cần ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du.

Chiều 3.11, người dân P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) đã chủ động dùng bao tải cát gia cố nhà cửa để phòng chống bão Kalmaegi ẢNH: BÁ DUY

Chiều cùng ngày, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn khẩn gửi UBND các địa phương ven biển, yêu cầu tuyên truyền và hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu hoạch sản phẩm khi đạt kích cỡ thương phẩm, đồng thời không thả giống mới trong thời điểm thời tiết bất lợi.

Các địa phương cần phối hợp với lực lượng Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo để gia cố lồng bè, di chuyển người lao động đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các sở, ban, ngành cần theo chức năng chủ động phối hợp với địa phương ứng phó bão, mưa lũ, sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn và tổ chức trực ban 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc; 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ. Trên địa bàn Khánh Hòa, từ ngày 5 - 8.11, bão Kalmaegi gây ra gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển. Từ sáng sớm ngày 6 - 8.11, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50 mm đến 150 mm, phía bắc tỉnh có nơi lượng mưa trên 200 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào ngày 6, 7.11. Mưa lớn có khả năng gây ra đợt lũ trên dưới báo động 2 - 3; tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, nhất là ngập lụt các đường trong đô thị, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sông suối nhỏ, đập tràn và sạt lở đất ở khu vực có nguy cơ cao.



