Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cho cấp xã ở Khánh Hòa có nhiệm vụ gì?

Bá Duy
Bá Duy
03/11/2025 16:00 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai phần mềm KPI tại các xã, phường với nòng cốt là 162 giảng viên, sinh viên từ 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Ngày 3.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quy chế phối hợp và hoạt động của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai phần mềm KPI (Tổ hỗ trợ) để trực tiếp hỗ trợ cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo quy chế, Tổ hỗ trợ sẽ đảm nhận 7 nhóm nhiệm vụ chính. Trước hết là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công, đồng thời phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên, người lao động trong doanh nghiệp và người dân thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp hoặc khuyến khích tự học qua nền tảng trực tuyến mở (MOOC).

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cho cấp xã ở Khánh Hòa có nhiệm vụ gì? - Ảnh 1.

Tổ hỗ trợ trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

ẢNH: BÁ DUY

Về mặt kỹ thuật, các thành viên Tổ hỗ trợ sẽ rà soát, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng LAN, máy tính, Internet, đồng thời hướng dẫn và xử lý vướng mắc khi sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) cũng như hệ thống phản ánh kiến nghị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai phần mềm KPI, từ việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng đến khai thác hiệu quả phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả công việc cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại địa phương.

Ngoài ra, tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, Tổ hỗ trợ sẽ hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, tài liệu và trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến. Đây là nhiệm vụ then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số tại cơ sở.

Về an toàn thông tin, các thành viên sẽ hướng dẫn người dùng các biện pháp cơ bản như sử dụng mật khẩu mạnh, nhận diện email lừa đảo, cài đặt phần mềm diệt virus. Bên cạnh đó, họ còn phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã, phường để rà soát, làm sạch và chuẩn hóa các bộ dữ liệu chuyên ngành theo hướng dẫn của các sở, ngành.

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cho cấp xã ở Khánh Hòa có nhiệm vụ gì? - Ảnh 2.

Nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số là triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số của Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 30.10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động đợt ra quân cao điểm đưa Tổ hỗ trợ về các xã, phường, đặc khu. Tổ hỗ trợ gồm có 162 thành viên, hiện là các giảng viên, sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành công nghệ thông tin từ 8 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn tỉnh tham gia.

Theo quy chế, các thành viên được trưng tập phải chịu sự quản lý của Tổ trưởng và sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở KH-CN, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của nhà trường và địa phương trong thời gian hỗ trợ. Quy chế cũng quy định rõ quyền hạn của thành viên, hình thức làm việc, chế độ báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.

