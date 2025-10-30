TP.HCM tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ 168 xã, phường, đặc khu

Trong 2 ngày 30.10 và 6.11, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức tại 168 xã, phường và đặc khu.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và xây dựng đô thị thông minh.

Chương trình tập huấn được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tiễn công tác quản lý tại địa phương. Các học viên được cập nhật quy định mới về quản lý nhiệm vụ khoa học - công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hướng dẫn quy trình thành lập tổ chức khoa học - công nghệ, thủ tục sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ cao; cũng như nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư công, lập dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cấp cơ sở.

Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ 168 xã, phường, đặc khu ẢNH: CTV

Một nội dung trọng tâm khác là giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý, bao gồm các công cụ quản lý báo cáo, phần mềm hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và kết nối trực tuyến nhằm giúp chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả hơn trong mô hình chính quyền số.

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, TP.HCM đạt tổng điểm 59,33, xếp thứ 2 toàn quốc. Điểm đầu vào đạt 65,21 phản ánh rõ thế mạnh về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo; trong khi điểm đầu ra 53,44 cho thấy dư địa lớn để nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, TP.HCM nằm trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, đứng hạng 110 toàn cầu và thứ 30 thế giới về hệ sinh thái khởi nghiệp Blockchain. Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025, Việt Nam xếp hạng 44, trong đó TP.HCM giữ vai trò đầu tàu nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ sáng tạo thế giới.

Những thành tích này cho thấy vai trò tiên phong của TP.HCM không chỉ đối với khu vực phía Nam mà còn với toàn quốc trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Hội nghị tập huấn được kỳ vọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý - điều hành, tạo môi trường minh bạch, hiệu quả.

Về lâu dài, đây là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, chuyên nghiệp, trực tiếp lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh hàng đầu cả nước, hướng tới tầm khu vực và quốc tế.

