Đại hội Đoàn Thanh niên VRG: Sẽ tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số

Ngày 21.10, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VRG khóa IX gồm 15 thành viên, trong đó, anh Nguyễn Minh Thông tái đắc cử Bí thư, chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm đắc cử Phó bí thư Đoàn Thanh niên VRG nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn vẫn khẳng định vai trò xung kích trong lao động, sáng tạo và hoạt động cộng đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng qua các phong trào "Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"… với 3 đoàn viên được tuyên dương cấp toàn quốc và 3 đảng viên trẻ được khen thưởng.



Các lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VRG khóa IX nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Chính phủ ra mắt Đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" là điểm sáng nổi bật, huy động hơn 4,1 tỉ đồng để thực hiện hàng trăm công trình ý nghĩa như thắp sáng đường quê, xây nhà nhân ái, trao học bổng, hiến 1.400 đơn vị máu và triển khai tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" ghi dấu 437 công trình, trong đó 15 công trình cấp Khối, 87 công trình cấp Tập đoàn, cùng nhiều sáng kiến kỹ thuật hiệu quả; 1 cá nhân được tuyên dương "Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc", 15 người đạt danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi"...

Đoàn Thanh niên VRG vẫn khẳng định vai trò xung kích trong lao động, sáng tạo và hoạt động cộng đồng ẢNH: THÚY LIỄU

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững là xu thế tất yếu, tuổi trẻ VRG xác định xây dựng thế hệ thanh niên ngành cao su Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tri thức hiện đại, kỹ năng toàn diện, sẵn sàng thích ứng với hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm, trong đó đáng chú ý là: Thực hiện 500 công trình, phần việc thanh niên; 20 đề tài, sáng kiến sáng tạo trẻ; Trồng 100.000 cây xanh; Hiến 2.000 đơn vị máu, giúp đỡ 2.000 đoàn viên, thanh niên công nhân và 1.000 trẻ em khó khăn...

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Công Kha, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhận định cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tập đoàn đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.



Anh Bùi Hoàng Tùng (thứ 4 từ phải qua), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

"Tôi mong rằng Đoàn Thanh niên tập đoàn sẽ tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, làm việc với tác phong công nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm, để xứng đáng là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới", ông Kha nhắn nhủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ đánh giá Đoàn Thanh niên VRG đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra; đóng góp thiết thực vào các phong trào an sinh xã hội.

"Trong nhiệm kỳ mới tin tưởng Đoàn Thanh niên VRG sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo, không ngại khâu mới, việc khó, để cống hiến cho công tác Đoàn. Từ đó, tổ chức tiếp tục có những kết quả khởi sắc hơn nữa để tổ chức Đoàn thực sự gần gũi và là môi trường thực tiễn bồi dưỡng và phát huy đoàn viên, thanh niên", anh Bùi Hoàng Tùng nói.