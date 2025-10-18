Tuổi trẻ Cao su Việt Nam góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Khẳng định vai trò tiên phong, đoàn kết và sáng tạo

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Đoàn Thanh niên VRG đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Lãnh đạo VRG và T.Ư Đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 Ảnh: VRG cung cấp

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Tập đoàn đã lan tỏa sâu rộng với hàng trăm công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Các mô hình ‘Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác’, ‘Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp’, ‘Thanh niên với chuyển đổi số’, ‘Sáng kiến trẻ ngành Cao su’ đã trở thành những điểm sáng được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương.

Song song với lao động sáng tạo, tuổi trẻ VRG còn ghi dấu ấn đậm nét qua hàng nghìn hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng: xây dựng nhà nhân ái, ‘Thắp sáng đường quê’, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hỗ trợ thanh niên công nhân khó khăn, cùng hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện tinh thần ‘Vì cộng đồng - Vì người lao động’, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Cao su Việt Nam trong và ngoài nước.

Các chương trình giao lưu quốc tế, tình nguyện tại Lào và Campuchia đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia, nâng cao hình ảnh tuổi trẻ VRG năng động, trách nhiệm và hội nhập.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Đoàn Thanh niên VRG đã thực hiện 437 công trình, phần việc thanh niên; 11 đề tài, sáng kiến sáng tạo trẻ; 14 hoạt động bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu; hỗ trợ gần 2.000 đoàn viên thanh niên công nhân cùng hàng trăm gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 214 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó 98 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng - khẳng định Đoàn Thanh niên là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, kế cận tin cậy cho Tập đoàn.

Với những kết quả đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn vinh dự được nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và nhiều năm liền được công nhận là ‘Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên’.

Khát vọng, đổi mới, hội nhập

Ông Trần Công Kha, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, nhận định: ‘Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tuổi trẻ Tập đoàn đã thể hiện vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, từ phong trào thi đua lao động sản xuất, các công trình thanh niên thiết thực, đến những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì người lao động vùng sâu vùng xa vùng biên giới, Lào và Campuchia. Tôi đánh giá cao tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên toàn Tập đoàn luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, không ngại đổi thay và dám nghĩ, biết làm trong bối cảnh ngành cao su đang chuyển mình mạnh mẽ’.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Kha mong rằng Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, làm việc với tác phong công nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm, để xứng đáng là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho VRG trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội IX Đoàn Thanh niên VRG, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, khẳng định khát vọng vươn lên của tuổi trẻ toàn Tập đoàn.

Anh Nguyễn Minh Thông, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG chụp hình lưu niệm cùng 3 đảng viên trẻ tiêu biểu được được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương học và làm theo Bác Ảnh: VRG cung cấp

Anh Nguyễn Minh Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam VRG, cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ tập trung vào ba hướng lớn: Thứ nhất, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng thế hệ đoàn viên có bản lĩnh, có khát vọng cống hiến. Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, rèn luyện và nâng cao đời sống tinh thần. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo nguồn cán bộ trẻ tâm huyết, chất lượng, tác phong công nghiệp cho ngành cao su.

Thứ hai, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới, Lào và Campuchia, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, mỗi đoàn viên là một ngọn lửa nhiệt huyết, cùng hòa chung sức trẻ, trí tuệ để tạo nên những bước tiến đột phá, để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ tới.

Trong hành trình mới, tuổi trẻ Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng; luôn rèn luyện bản lĩnh, tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và năng lực hội nhập quốc tế, để mỗi đoàn viên, thanh niên xứng đáng là người kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của ngành Cao su Việt Nam trên trường quốc tế.