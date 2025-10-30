Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/10/2025 18:35 GMT+7

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, cho rằng chuyển đổi số của Đoàn không nói suông, không làm tượng trưng, không làm để báo cáo, mà phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể.

Ngày 30.10, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức Diễn đàn "Tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư tiên phong ứng dụng công nghệ số trong hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ". Tham dự diễn đàn có bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Chuyển đổi số của Đoàn không nói suông

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, cho rằng chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu hay xu hướng tương lai, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi lĩnh vực, trong đó có công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

"Với đặc thù là tổ chức của tuổi trẻ, lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, Đoàn Thanh niên phải đi đầu, dám thử nghiệm, dám làm thật và phải làm đến nơi đến chốn", anh Linh nói.

Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại diễn đàn

ẢNH: CTV

Theo anh Linh, thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, trong tuyên truyền giáo dục, trong các phong trào hành động cách mạng. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn còn nặng về phong trào, thiếu tính đo lường cụ thể và chưa tạo được sự thay đổi căn bản trong phương thức hoạt động.

"Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một tinh thần hành động rõ ràng: không nói suông, không làm tượng trưng, không làm để báo cáo. Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu thật của thanh niên, của cơ sở và phải có thước đo hiệu quả rõ ràng cho từng hoạt động", anh Linh nhấn mạnh.

Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

ẢNH: CTV

Theo anh Linh, mỗi mô hình, mỗi nền tảng số phải được thử nghiệm thực tế tại cơ sở; có đoàn viên, thanh niên sử dụng, có dữ liệu, có phản hồi. Đo lường thay vì báo cáo cảm tính; học đi đôi với làm: đào tạo kỹ năng số phải gắn liền với việc thực hành dự án thật.

Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn không chỉ biết dùng công nghệ, mà biết ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thanh niên, từ việc kết nối, định hướng nghề nghiệp, đến quản trị hoạt động Đoàn hiệu quả.

Sẽ nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo

Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe phần chia sẻ chuyên đề của anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, với nội dung: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu tại cơ quan chuyên trách của Đoàn". Chủ đề đã giúp đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày.

Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể - Ảnh 3.

Anh Hoàng Đức Nam chia sẻ tại diễn đàn

ẢNH: CTV

Anh Nguyễn Dương Hồng Giang, Giám đốc Kỹ thuật PTHub, giới thiệu về ứng dụng hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang được phát triển và triển khai thực tiễn tại các cơ sở Đoàn. Trong đó, nổi bật là các công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác điều hành, quản lý văn bản, truyền thông nội bộ và hỗ trợ tương tác với đoàn viên, thanh niên.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham luận tiêu biểu của các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các đại biểu đã làm nổi bật vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư trong quá trình chuyển đổi số; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng hình ảnh người cán bộ trẻ năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới.

Theo ban tổ chức, kết quả của diễn đàn sẽ được tổng hợp, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong toàn hệ thống Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Chuyển đổi số - đổi mới - sáng tạo - hiện đại hóa vì thanh niên, vì cộng đồng".

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số công nghệ số Đoàn thanh niên MTTQ Nguyễn Nhất Linh Đoàn Thanh niên
