Lần đầu tiên tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc

Ngày 4.9, Bộ KH-CN phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố, phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025.

Lãnh đạo Bộ KH-CN và VCCI bấm nút phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" ẢNH: T.H

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN), cho biết năm 2025 là năm thứ 6 giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ KH-CN tổ chức.

Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc chinh phục thế giới, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam. Đồng thời, lần đầu tiên giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Về hạng mục, 7 hạng mục tiếp tục được duy trì từ năm 2024, nhằm tìm kiếm các sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải, bưu chính và logistics; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ; sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Năm nay, hạng mục sản phẩm công nghệ số mới sẽ được thay bằng hạng mục sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc. Đó là các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo bản sao số, thực tế ảo, thực tế tăng cường, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, kết nối mạng di động thế hệ sau (5G, 6G), robot tự động hóa và công nghệ chip bán dẫn.

Về đối tượng tham gia giải thưởng, ông Lịch lưu ý, đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần).

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin ẢNH: T.H

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài: ngoài đối tượng là các doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Đối với các hạng mục còn lại, là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Mỗi hạng mục sẽ có các giải: giải vàng, bạc, đồng và top 10. Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 4.9 đến hết ngày 22.10. Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử giải thưởng.

Các bộ, ngành, địa phương và các hội, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số giới thiệu, đề cử với Bộ KH-CN.

"Bộ KH-CN và VCCI hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm cho thị trường trong nước và nước ngoài. Cạnh đó, Bộ KH-CN giới thiệu cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thử nghiệm, thí điểm", ông Lịch thông tin.

Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12, trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.