Bưu điện Việt Nam khởi công, khánh thành 3 dự án công nghệ số

Trong 250 công trình trọng điểm khởi công, khánh thành ngày 19.8, Bưu điện Việt Nam có 3 dự án, công trình công nghệ số.

Nền tảng hậu cần bưu điện dự kiến hoàn thành trước ngày 30.4.2026 ẢNH: T.H

Trong đó, dự án Nền tảng hậu cần bưu điện là dự án với mục tiêu trở thành giải pháp chiến lược hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện các hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối của Vietnam Post.

Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ và cho phép phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, đáp ứng chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics.

Dự kiến nền tảng này sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.2026, đưa Vietnam Post trở thành doanh nghiệp logistics 4.0 tiên phong, đáp ứng tối đa yêu cầu phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nền tảng cũng được kỳ vọng góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển ngành logistics tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử.

Trước nhu cầu khai thác và xử lý dữ liệu khổng lồ, Trung tâm dữ liệu mới của Vietnam Post được khởi công như một bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng chuyển đổi số toàn diện.

Trung tâm sẽ đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ mới như Big Data, AI, IoT... Đặc biệt, hạ tầng công nghệ điện toán đám mây riêng (Private Cloud) không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn được thiết kế mở để trong tương lai có thể cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) và đa đám mây (Multi-Cloud) cho doanh nghiệp và khách hàng trên thị trường.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post ẢNH: T.H

Trong dịp này, Phòng Truyền thống số Bưu điện Việt Nam cũng chính thức được khánh thành, trở thành công trình biểu tượng, nơi lưu giữ, kết nối ký ức 80 năm hào hùng của ngành Bưu điện với khát vọng chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, Phòng Truyền thống điện tử 3D cung cấp trải nghiệm tham quan ảo, cho phép xem chi tiết hiện vật, hình ảnh, video minh họa và điều hướng không gian bảo tàng từ xa.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, khẳng định cả 3 công trình của ngành bưu điện lần này đều là dự án về công nghệ số, không chỉ kiến tạo tương lai mà còn là điểm chạm để kết nối, lan tỏa quá khứ.

"Bưu điện Việt Nam sẽ tạo nên những bước đột phá mới để đảm bảo dòng chảy vật chất với 4 động lực: mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện", ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.