Khánh Hòa sẽ giao quyền tuyển dụng giáo viên cho cấp xã?

Ngày 1.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Nội vụ chủ trì thẩm định đề nghị của Sở GD-ĐT về việc giao quyền tuyển dụng giáo viên cho cấp xã sau khi hoàn thành sắp xếp chính quyền 2 cấp.

Theo đề nghị của Sở GD-ĐT, UBND cấp xã sẽ được giao thực hiện các công việc như tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên giữa các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa đề xuất phương án tạm thời này là do sau sắp xếp chính quyền 2 cấp, T.Ư chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phân cấp quản lý giáo viên. Sở GD-ĐT đề xuất phương án tạm thời để đảm bảo công tác quản lý giáo viên không bị gián đoạn.

Khánh Hòa xem xét giao quyền tuyển dụng giáo viên cho cấp xã ẢNH: BÁ DUY

Đa số UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều ủng hộ đề xuất này. Các địa phương cho rằng việc phân cấp sẽ giúp chủ động hơn trong công tác quản lý giáo viên, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nắm bắt chặt chẽ nhu cầu nhân sự tại cơ sở.

Trước đó, tháng 9.2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT nghiên cứu, rà soát nội dung phân cấp. Sở GD-ĐT đã lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường để hoàn thiện dự thảo văn bản.

Sở Nội vụ đề nghị Sở GD-ĐT rà soát các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ GD-ĐT để làm rõ hơn các nội dung phân cấp, đảm bảo thực hiện đúng quy định trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn từ T.Ư.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thành thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 10.11.2025. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là bước tiến trong cải cách hành chính, giúp cấp xã chủ động hơn trong công tác quản lý giáo dục.