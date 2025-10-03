Tổng Bí thư: Không thể nói cấp xã thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn

Chiều 3.10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp - Môi trường về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong báo cáo của địa phương không thể có từ cán bộ thiếu chuyên môn ẢNH: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp - Môi trường, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình sắp xếp lực lượng khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng, đến nay mỗi địa phương đã tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 136.261 cán bộ, công chức đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Bình quân có 41,03 người/xã, phường và trên 94% cán bộ cấp xã có trình độ đại học, chỉ có khoảng 5,38% cán bộ có trình độ không phù hợp với chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, về những vấn đề chung ở cấp xã, Bộ Chính trị đã có đánh giá và có kết luận rất cụ thể. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay là công tác cán bộ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư khẳng định: "Không thể nói cấp xã thiếu cán bộ và trình độ cán bộ cấp xã là yếu, thiếu. Nói về trình độ chuyên môn thì cán bộ cấp xã không thể thiếu. Từ nay, trong báo cáo của địa phương không thể có từ cán bộ thiếu chuyên môn. Nếu chăng chỉ có thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ thôi, không thể đổ cho thiếu chuyên môn được.

Trước phản ánh từ nhiều địa phương về tình trạng thiếu cán bộ hoặc cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc, Tổng Bí thư cho rằng, đây là vấn đề mà chính các địa phương phải trả lời, trung ương không trả lời được cho các địa phương. Gốc rễ của vấn đề nằm ở thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, không thể hiện đúng tinh thần phục vụ nhân dân.

Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu phải xem xét lại cách bố trí công việc và đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không lập tạm khuyến nông khu vực, lãnh đạo cấp xã phải có người phụ trách về nông nghiệp ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo xã phải phụ trách về nông nghiệp, không cần tăng biên chế

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu không thành lập trung tâm khuyến nông khu vực và khẳng định việc bố trí cán bộ khuyến nông cho cấp xã vẫn được đảm bảo.

"Không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực. Đã giải tán cấp huyện mà lại thành lập của khu vực nữa thì lại thành cấp huyện biến tướng. Đầu không đến đầu mà chân không đến chân. Không ai quản lý ông này cả. Thực chất là ông vẫn nằm ở xã nhưng lại thành cán bộ của tỉnh, sở nông nghiệp. Mô hình này không chấp nhận được", Tổng Bí thư nêu rõ.

Về giải pháp, Tổng Bí thư yêu cầu cấp xã khẩn trương thành lập một đơn vị công lập thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, cần xác định chính quyền cấp xã là cấp phải chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, không khoán trắng cho đơn vị sự nghiệp công lập này.

"Bí thư, chủ tịch hoặc là phó chủ tịch, phó bí thư phải có một người đặc trách về nông nghiệp. Như vậy có 5 cán bộ nông nghiệp ở xã rồi. Chịu trách nhiệm tất về giải phóng mặt bằng, giấy tờ đất đai, khuyến nông, thú y... thì về biên chế không thể thiếu được, không phải tăng một biên chế nào mà xã lại có đầy đủ cán bộ", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp - Môi trường sau cuộc họp báo cáo với Chính phủ để hoàn tất chủ trương sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã trước 15.10.