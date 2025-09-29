Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội: Ở vài việc, có cán bộ cảm thấy 'thành phố muốn ôm về'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/09/2025 11:58 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố là phân cấp, ủy quyền nhiều nhất cho cơ sở. Tuy nhiên, ở một vài việc, có cán bộ cảm thấy 'thành phố muốn ôm về'.

Sáng 29.9, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Hà Nội: Ở vài việc, có cán bộ cảm thấy 'thành phố muốn ôm về' - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các nội dung gồm: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách; quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường; quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức xã, phường.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đây là các nội dung cấp thiết, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, việc điều chỉnh phân cấp thu nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Về nhiệm vụ chi, thành phố cơ bản giữ nguyên phân cấp nhiệm vụ chi cấp thành phố; chuyển phần lớn nhiệm vụ chi cấp huyện thành nhiệm vụ chi cấp xã; rà soát, điều chỉnh một số nhiệm vụ chi theo phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một số lĩnh vực có điều chỉnh, bổ sung: chuyển nhiệm vụ đầu tư xây dựng trường THPT công lập từ cấp huyện về cấp thành phố; chuyển nhiệm vụ chi giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ cấp huyện về cấp thành phố.

Đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, cấp thành phố sẽ đảm nhận nhiệm vụ quét hút, rửa đường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các công tác vệ sinh môi trường khác trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng, cấp thành phố sẽ quản lý cấp điện cho lưới điện trạm đèn chung với lưới điện đường phố, ngõ ngách; bổ sung nhiệm vụ cho cấp thành phố, cấp xã gồm hệ thống cấp nước chữa cháy, cấp nước sạch, công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chủ tịch Hà Nội: Ở vài việc, có cán bộ cảm thấy 'thành phố muốn ôm về' - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu ý kiến tại kỳ họp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phân cấp, ủy quyền với tinh thần "tin tưởng cấp dưới"

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố là "phân cấp, ủy quyền nhiều nhất cho cơ sở, không giữ lại việc này và hoàn toàn tin tưởng anh em ở dưới làm được".

Tuy nhiên, theo ông Thanh, trong vài tháng vừa qua, thành phố rất quyết liệt nhưng ở một vài việc, có cán bộ cảm thấy "thành phố muốn ôm về và có ý kiến".

Tiếp tục chia sẻ, ông Thanh dẫn chứng, liên quan lĩnh vực vệ sinh môi trường, thành phố quyết liệt đổi mới thì công ty môi trường mới "đổi mới một chút" về trang thiết bị. Từ đó giúp thay đổi bộ mặt vệ sinh môi trường của thành phố.

"Bây giờ, mọi người thử tưởng tượng 126 xã, phường với 126 gói thầu (vệ sinh môi trường) thì lại quay về gồng gánh, sử dụng cút kít thôi. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành thống nhất tổ chức 6 gói thầu lớn, kéo dài thời hạn hợp đồng để nhà đầu tư có điều kiện nâng cấp trang thiết bị. Có như vậy mới lựa chọn được doanh nghiệp đủ lớn, có đủ năng lực để cải thiện môi trường đô thị", ông Thanh nói.

Trước băn khoăn làm như vậy "có mất quyền của xã, phường không?", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định xã, phường vẫn thực hiện giám sát, ký nghiệm thu, có quyền phản ánh, kiến nghị khi thanh toán hợp đồng.

"Các cán bộ cần hiểu vấn đề này xuyên suốt để cùng hành động. Thành phố không hề có tư duy muốn nắm, ôm cái này mà vẫn tiếp tục phân cấp và mong các đồng chí ở dưới đủ năng lực, đủ con người để triển khai nhiệm vụ chung", ông Thanh nói và khẳng định, thành phố sẽ thực hiện phân cấp, ủy quyền thận trọng, bài bản, trách nhiệm với tinh thần "tin tưởng cấp dưới".

