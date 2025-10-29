Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp lực nhiều giáo viên không phải đồng lương, mà là 'nỗi sợ' bạo lực học đường

Mai Hà
Mai Hà
29/10/2025 13:02 GMT+7

Đặt câu hỏi phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng áp lực của nhiều giáo viên hiện nay không phải là đồng lương mà là nỗi sợ hãi khi làm việc trong chính ngôi trường.

Thảo luận về nội dung kinh tế xã hội tại hội trường kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sáng 29.10, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) bày tỏ băn khoăn trước vấn nạn bạo lực học đường, đặc biệt là sự phức tạp của bạo lực trên không gian mạng. 

Theo bà, hệ lụy của bạo lực học đường là vô cùng nghiêm trọng và lâu dài. Về thể chất nhiều học sinh bị thương thậm chí tử vong. 

"Về tinh thần nhiều em bị sang trấn, rối loạn tâm lý, trầm cảm, cô lập. Những giáo viên bị bạo lực phải sống trong lo sợ, dễ bị tổn thương và mất dần nhiềm tin về giá trị tôn sư trọng đạo", nữ đại biểu chia sẻ.

Áp lực nhiều giáo viên không phải đồng lương, mà là 'nỗi sợ' bạo lực học đường- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh)

ẢNH: GIA HÂN

Đáng nói hơn theo bà, bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, gây tác động dư luận, tạo ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ? "Áp lực của giáo viên hiện nay không phải là đồng lương, mà là nỗi sợ hãi khi phải làm việc trong chính ngôi trường của mình", đại biểu Nguyễn Thị Hà băn khoăn.

Tuy nhiên, xã hội lại có xu hướng đẩy mọi trách nhiệm về nhà trường, xem việc ngăn chặn bạo lực là trách nhiệm của giáo viên, mà quên rằng bạo lực học đường là kết quả sự tác động đan xen giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo đại biểu đoàn Bắc Ninh, gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nên nhân cách của mỗi người. Nhưng một số cha mẹ hiện nay lại thiếu thời gian, thiếu kỹ năng giáo dục cảm xúc. Nhất là không kiểm soát được việc con xem những sách báo, tin ảnh game có tính bạo lực cao, thậm chí có người có hành vi bạo lực trước mặt con. 

"Một đứa trẻ không tự nhiên là hung hăng, mà có thể là kết quả của một môi trường gia đình thiếu yêu thương, thiếu kỷ luật và thiếu tình thương", bà Hà nói. 

Song đại biểu cũng chỉ rõ từ phía nhà trường, một số trường còn nặng về thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức kỹ năng sống. Các biện pháp kỷ luật chưa thực sự có hiệu quả với những tình huống bắt nạt xảy ra. Còn có giáo viên chưa có kỹ năng quản lý cảm xúc và xử lý tình huống bạo lực. Trong khi đó, về phía xã hội thiếu gắn kết, thờ ơ. 

Đánh giá trong bối cảnh này, Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT đã nhấn mạnh đến tinh thần nhân văn, giáo dục phục hồi cho đối tượng bắt nạt, song theo đại biểu, sự nhân văn chỉ có thể được phát huy hiệu quả với hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. 

Phần lớn các trường học tại Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Nhiều nơi phòng tư vấn tâm lý học đường còn trên danh nghĩa và giáo viên chủ nhiệm tự xoay sở khi chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng.

Từ đó, nữ đại biểu kiến nghị, nhà trường và gia đình cần có trách nhiệm liên đối với con em là học sinh vi phạm nghiêm trọng. Đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục cảm xúc vào chương trình đào tạo cộng đồng. Đồng thời, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học, kết nối với công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế khi xảy ra bạo lực học đường.

Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc đưa thông tin nhằm kiểm soát nội dung bạo lực mạng, bạo lực học đường. "Đề nghị có thể bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sự răn đe, điều chỉnh hành vi để học sinh có thể nhận ra sai lầm và không tái phạm", bà Hà nói.

Cụ thể, theo bà có thể tổ chức hoạt động lao động cộng đồng, tham gia chương trình tư vấn bắt buộc hoặc hình thức xin lỗi công khai dưới sự hướng dẫn của nhà trường. Xây dựng tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường.


Tin liên quan

Ngăn bạo lực học đường: Sức mạnh từ gia đình

Ngăn bạo lực học đường: Sức mạnh từ gia đình

Để ngăn tình trạng bạo lực học đường trong môi trường xã hội hiện nay, bạn đọc đánh giá vai trò của gia đình vẫn quan trọng nhất.

Bộ trưởng GD-ĐT: 'Khi nào người lớn không đánh nhau nữa, bạo lực học đường sẽ hết'

Khám phá thêm chủ đề

bạo lực học đường bạo lực mạng Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận